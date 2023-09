ایشیا ء کپ:بنگلہ دیش کیخلاف پلیئنگ الیون میں تبدیلی کردی گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بنگلہ دیش کے خلاف میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔تفصیلات کےمطابق قومی ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔فاسٹ بولنگ آل راؤنڈر فہیم اشرف نے سپنر محمد نواز کی جگہ لے لی ہے۔ بنگلا دیش کے خلاف کل ہونے والے میچ میں بابراعظم قومی ٹیم کے کپتان ہوں گے ۔باقی کھلاڑیوں میں اوپنر امام الحق، فخر زمان، بابر اعظم، افتخار احمد، محمد رضوان، سلمان علی آغا، شاداب خان، فہیم اشرف، حارث رؤف، شاہین آفریدی اور نسیم شاہ شامل ہیں۔

Our playing XI for the Super 4 match against Bangladesh ????????????#AsiaCup2023 | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/kEfGMsvsgr