دینی مدارس اور ڈاکٹر ابرہیم موسیٰ (قسط 2)

مدارس کی یہ شناخت بھی پست شناخت (Flat Identity) ہے۔ یہ اعلیٰ شناخت نہیں کہلائی جا سکتی۔ دراصل ’’اصالت کا رول‘‘ درکار ہے۔

’’شروع میں وہاں سے سیکھتے ہیں‘‘ اسے اصالت نہیں کہتے۔ ’’اصالت‘‘ تو یہ ہے کہ ’’یہ وہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچی۔ راستے میں جو تغیرات پیدا ہوتے اور تبدیلیاں رونما ہوتیں،ان کا علم ہونا بھی ضروری ہیّ گویا از بس لازم ہے، اسے ’’اصالت‘‘ کہتے ہیں۔ گویا اپنے آپ کو موجود صورتِ حال سے باہر نکالیں اور اپنے آپ کو، اس سے باہر نکل کر آگے بڑھانا ہوگا۔ بہتری کی طرف۔



آج کے دور میں ہر علم نئی نئی ایجادات اپنے ساتھ لا رہا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر، نئے دور کے تقاضوں کے مطابق، ہم آہنگ ہونا لازم ہے۔

ہم جانتے ہیں کہ برصغیر میں مغلوں کے دور میں اس وقت کی بیورو کریسی کے کورس کے لئے بنایا گیا تھا۔

اٹھارویں صدی میں ،منطق اور فلسفے کی کتب نکل گئیں۔ افلاطون، ارسطو اور نیو پلیٹو نزم کا پرانا فلسفہ، اپنے اپنے دور میں تعلیمی فلسفے کے طور پر تعلیمی پالیسی کی بنیادیں استوار کی گئیں۔ یہ اس وقت کی ضرورت تھی جو اب نہیں رہی۔

نئے دور کے نئے تقاضے ہیں۔ نیا منطق اور فلسفے، نئے دور کی اہم ضرورت ہے۔ آج کا فلسفہ تو ’’سائنس‘‘ ہے۔ ’’فلاسفی آف سائنس‘‘ کا زمانہ ہے، اس کا جاننا وقت کی ناگزیر ضرورت ہے۔



اس وقت ’’افلاطون‘‘ کے فلسفے کے تناظر میں ، پھر ’’ارسطو‘‘ کے فلسفہ کے تناظر میں اور پھر ’’نیو افلاطونی فلسفے‘‘ کے پیش نظر، نظامِ تعلیم کی بنیادیں استوار کی جاتی رہیں۔

اب یہ تمام فلسفے ماضی کی تاریخ بن چکے ہیں۔ اب یہ فلسفے دنیا کی موجودہ مقاصد کے حصول کے لئے مطابقت نہیں رکھتے۔ اسی لئے اب ’’علم الکلام‘‘ حقیقت کے مطابق نہیں۔

ہمارا فقہ، علم الکلام، اسلامی تاریخ،اس وقت ایک الگ ملک پر ہے، بلکہ ان کا (Planet) تو ہے ہی الگ تھلگ۔ جو زمانہ حال کے ساتھ (Compatible) یعنی مطابقت نہیں رکھتا۔



عربی زبان کو سیکھنا، فنی اعتبار سے وقت بہت لیتا ہے۔ اس لئے عربی سیکھنے میں کافی وقت لگ جاتا ہے۔ فنی نزاکتیں(عربی کی) سیکھنا مشکل ہے اور زیادہ وقت لینے والا عمل ہے۔(جاری ہے)



چینیوں نے سارے لٹریچر کو اپنی چینی زبان میں منتقل کیا اور ترقی کی منازل طے کیں۔ عربی لٹریچر کو مقامی زبانوں میں ترجمہ کرکے پڑھایا جائے تو کیا یہ سسٹم کے لئے (Strength) کا باعث ہوگا یا اس سے رکاوٹ پیدا ہوگی؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر موسیٰ نے فرمایا کہ ابتدائی تعلیم جس طرح بنگلہ دیش نے پہلی جماعت سے بارہویں جماعت تک تراجم کرکے، پڑھایا جارہا ہے، جس کے بہتر نتائج موصول ہورہے ہیں، یہی بات مولانا مناظر احسن گیلانیؒ نے فرمائی تھی کہ سکولوں اور کالجوں میں بعض ’’درسِ نظامی‘‘ کی کتب کا ترجمہ کرکے، ابتدائی طور پر پڑھایا جائے، مقامی زبانوں میں، ترجمہ کا کام، انتہائی غور و فکر سے کرنا ہوگا، تاکہ اس میں، فعال اور متحرک یعنی (Creative) تخلیقی بنا سکیں، تخلیقی سر چشمے سوکھ گئے ہیں، جو کہ ایک تلخ حقیقت ہے، حالانکہ تعلیم کی اصل روح یہی ہوتی ہے۔



تقلیدی اندازِ تعلیم، کم فائدے والا طریقہ ہے، بلکہ اس سے بہت نقصان ہوا، دین کے بنیادی ماخذ، قرآن و سنت پر پرکھا جاتا ہے، ہمارے دینی مدارس، ہمارے دین اسلام کے قلعے ہیں۔

’’دینی مدارس‘‘ میں ’’فقہ‘‘ پہلے پڑھائی جاتی ہے، اور قرآن و سنت بعد میں، ہمارے ہاں قرآنِ حکیم کو فقہ کی روشنی میں پڑھایا جاتا ہے، نہ کہ ’’فقہ‘‘ قرآنِ حکیم کی روشنی میں۔۔۔ اس سے فرقہ واریت جنم لیتی ہے۔



تقلیدی اسلام، راسخ العقیدگی کا اسلام ہے، تاریخِ اسلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک پیغمبرﷺ نے جو کام کیا، ایک معاشرہ بنایا، نسل در نسل (مسلسل) عملی زندگی کا مظہر ہے اور یہ جاری رہتا ہے، یہ زندہ چیز ہے، اسی کو (Tradition) کہتے ہیں، اس (Tradation) کو قائم دائم رکھنا سب پر لازم ہے، یہ ہمارے بنیادی عقائد ہیں، جو ہمارے ’’ایمان‘‘ کا مظہر ہے، ایمان (عقیدہ توحید) عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت پر مبنی ہے، تمام تر عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ اسی طرح ادا کرنی ہیں، جیسے ہم کررہے ہیں، فی الحال اپنے اپنے مسلک کے مطابق، لیکن فروعی (مسائل)، معاملات میں ’’تقلید‘‘ کی بجائے ’’تحقیق‘‘ پر مبنی، نصابِ تعلیم اور طریقۂ تدریس ہونا لازم ہے۔



اسی ’’روایت‘‘ (Tradation) کے حوالہ سے ایک فلسفی ’’فلوجن‘‘ کہتا ہے کہ Tradition is living faith of the dead but traditionnalism is dead faith in living۔



ترجمہ:۔ ’’زندہ ایمان‘‘ ’’مردوں‘‘ میں اور ’’مردہ ایمان‘‘ ’’زندوں‘‘ میں ہونے کے مترادف ہے۔

اسلام، ایک تجربہ ہے، تاریخی پہلو کے اعتبار سے، ’’قرآن و حدیث‘‘ یہ ایک ماخذ ہے بلکہ منبع ہے۔ چودہ سو سال کی تاریخ کا پسِ منظر، پیشِ نظر رکھنا ہوگا۔ کیا موجودہ مدرسے کا نظام، فرقہ واریت کو بڑھانے کا ذریعہ بنتا ہے، یا (Eliminate) کرتا ہے؟ اس کے جواب میں، ڈاکٹر ابراہیم موسیٰ نے فرمایا: کہ اس سے تعصب پیدا ہوتا ہے، اگر تعلیمی نظام درست نہ کیا تو اس میں بڑھاوا ہوگا، حنفی مسلک میں، صرف حنفی تعصب پیدا ہوتا ہے حالانکہ مالکی، شافعی، حنبلی کے پاس بھی دلائل ہیں، وہ بھی اپنے اپنے مسلک پر قائم ہیں۔ سنی اور شیعہ کے اندر تعصب ہے، حالانکہ قرآنِ حکیم بھی ایک ہے اور سنت بھی ایک ہے۔



بریلوی، دیوبندی، اہلِ حدیث، شیعہ، سب ایک دوسرے کے ساتھ، دست و گریباں ہوتے ہیں، ایک مسلک کے ماننے والے، دوسرے مسلک کے ماننے والوں کے لئے، عدم برداشت کا شکار ہیں، ڈاکٹر صاحب سے سوال کیا گیا کہ کیا وجہ ہے کہ دیو بندی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا، ’’دیو بندی‘‘ کہلاتا ہے، بریلوی کے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ’’بریلوی‘‘ کہلاتا ہے‘‘ ہے، شیعہ کے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ’’شیعہ‘‘ کہلاتا ہے، اہل حدیث کے مدرسے سے پڑھ کر نکلنے والا ’’اہل حدیث‘‘ کہلاتا ہے تو اس کے جواب میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: کہ ہر مسلک کا ماننے والا، دینیاتی سیاست یعنی (Political Theology)کا شکار ہے، یہ سب ماضی کی چیزیں ہیں، حال کی ضرورتیں بالکل مختلف ہیں، اسی حوالے سے، سید جمال الدین افغانیؒ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام شیعہ، سنی ہو جائیں یا تمام سنی، شیعہ ہو جائیں، پھر بھی ہمارے حالات درست نہ ہوں گے، سیاسی حالات اور اقتصادی حالات بھی۔



آج کے دور کی ضرورتیں اور (Priorities) الگ ہیں، آج فقیری کا مداوا کرتا ہے، عدمِ احترام انسانیت کو احترامِ انسانیت میں بدلنا ہے، اور (Under development) کی وجوہات کا سدِباب کرنا ہے۔



ایک سوال کہ ہمارے اوپر الزام ہے، داخل سے بھی اور خارج سے بھی، کہ ہمارے ہاں شدت پسندی ہے، کیا ہمارے اداروں کا کلیدی رول یہی ہے، حالانکہ اسامہ بن لادن، ڈاکٹر ایمن الظواہری، کسی مدرسے کے طالب علم کبھی نہیں رہے، جواب میں ڈاکٹر صاحب نے فرمایا: کہ چند مدارس طالبان/ القاعدہ کے ساتھ تھے، خاص طور پر ’’جب 9/11 کے بعد، امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا، 2003ء میں ’’عراق‘‘ پر حملہ ہوا، مسلمان ممالک میں جذبات کی لہر دوڑ گئی، (Emotional crisis) کی بناء پر، تمام اسلامی ممالک کا ایک جذباتی لگاؤ پیدا ہوگیا، جب طالبان کی کارروائیوں کا پاکستانیوں کو پتہ چلا۔

تو دو چار مدارس جن کا جذباتی لگاؤ، اُن کے ساتھ تھا، اُنہیں ہوش آ گیا اور وہ پیچھے ہٹ گئے۔ میری نظر میں دینی مدارس میں دہشت گرد پیدا نہیں ہو رہے۔

وقتی طور پر Radical Sympathy تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ مدارس پر یہ الزام کہ کلیدی رول۔ دہشت گردی کا۔۔۔ محض الزام ہے اور یہ بالکل غلط ہے۔



ہمارے ہاں پاکستان میں دینی مدارس کی بڑی خدمات ہیں۔ان مدارس میں زیادہ تر وہ طلبہ داخلہ لیتے ہیں جو مالی وسائل کی کمی کی وجہ سے سکولز اور کالجز میں جانے کی مالی استطاعت نہیں رکھتے۔

