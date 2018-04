تفہیمِ اقبال: شکوہ، جوابِ شکوہ (3)

(بند نمبر3)

تھی تو موجود ازل سے ہی تری ذاتِ قدیم

پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشان تھی شمیم

شرطِ انصاف ہے اے صاحبِ الطافِ عمیم

بوئے گل پھیلتی کس طرح جو ہوتی نہ نسیم

ہم کو جمعیتِ خاطر یہ پریشانی تھی

ورنہ امت تیرے محبوب کی دیوانی تھی؟

اب اس کا سلیس اردو اور تشریح ملاحظہ کیجیے:

شعر نمبر1۔ ازل (جس روز یہ کائنات تخلیق کی گئی اسی دن اور اسی لمحہ کو ازل کہا جاتا ہے یہ گویا ’’وقت‘‘ (Time) کی ابتدا تھی۔ اور جب یہ کائنات ختم کر دی جائے گی اس کو ابد کہتے ہیں)۔۔۔ ذاتِ قدیم (پرانی ذات۔۔۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات نئی نہیں، پرانی ہے۔ اس ’’پرانے‘‘ ہونے کا تعلق ان معنوں سے نہیں کہ جن معنوں میں ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ فلاں بلڈنگ پہلے نئی تھی اب ’’پرانی‘‘ ہو گئی ہے یا یہ لوگ ’’پرانے‘‘ زمانے کے ہیں بلکہ ’قدیم‘ علم فلسفہ ء کی ایک اصطلاح ہے جس کا مفہوم ایسی ذات ہے جو حادث نہیں قدیم ہے۔ یعنی جو کسی حادثے کی وجہ سے وجود میں نہ آئی ہو بلکہ پہلے ہی سے موجود ہواور اس کی قدامت کی وجہ کسی کو بھی معلوم نہ ہو)۔۔۔ زیبِ چمن (چمن کی زینت یا جو باغ کی خوبصورتی میں اضافہ کر دے۔)۔۔۔ پریشاں (اس لفظ کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بات پر غمگین یا پریشان ہوجانا اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی چیز کا بکھر جانا۔ مثلاً جب پت جھڑ کا موسم آئے اور درختوں کے پتے سوکھ کر زمین پر گریں اور ہوا چلنے سے اِدھر اُدھر اڑنے لگیں تو ان کی آواز کے اس ’’بکھراؤ‘‘ کو بھی پریشان کہا جاتا ہے)۔ غالب نے اس لفظ کے دونوں معانی ایک ہی شعر میں استعمال کرکے کمال کر دیا ہے۔ کہتے ہیں:



بوئے گل، نالہ ء دل، دودِ چراغِ محفل

جو تری بزم سے نکلا سو پریشاں نکلا

شاعر اپنے محبوب کی کسی محفل میں بیٹھا ہے جہاں اور لوگ بھی موجود ہیں اور لوگوں کے علاوہ بزم میں شمع بھی جل رہی ہے، ایک گلدستے میں پھول بھی پڑے ہیں اور ان کی خوشبو ہرطرف مہکی ہوئی ہے۔اور محبوب کی موجودگی اور اس کے ناز نخروں کی وجہ سے عاشقوں کے سینوں سے آہ و فریاد بلند ہو رہی ہے۔

یہ تینوں چیزوں یعنی پھول کی خوشبو، عاشقوں کے دلوں کے نالے اور محفل میں جلتی ہوئی شمع کا دھواں (جسے فارسی میں ’’دود‘‘ کہا جاتا ہے) یہ جب محبوب کی بزم سے نکلتی ہیں تو باہر جا کر بکھر جاتی اور پریشان ہو جاتی ہیں۔

خوشبو، نالہ اور شمع کا دھواں گو باہر نکلتا ہوا نظر نہیں آتا لیکن ہوتا ضرور ہے۔ یعنی باہر جا کر اس نے بکھرتا ضرور ہے۔۔۔ دوسرے مصرعے میں اسی پریشانی کے دونوں شیڈز (Shades) کا ذکر کیا گیا ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ ہم تیری بزم سے جب بھی اٹھتے ہیں تو غم زدہ ہو کر اٹھتے ہیں کیونکہ تیری جدائی ہم پر شاق گزرتی ہے۔

یہ پریشانی، (اداسی کے معنوں میں ہے۔۔۔ اور دوسری پریشانی اسی خوشبو، نالہء دل اور چراغ کی دھوئیں کی مانند ہے جو تری بزم سے نکل کر بکھر جاتا ہے۔ غالب نے لفظ پریشانی یہاں ذومعنی یعنی دونوں معنوں میں استعمال کیاہے)۔۔۔ شمیم (ہوا)۔۔۔ شمیم، نسیم اور ہوا تینوں ہم معنی الفاظ ہیں۔

لیکن ان کے معانی میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے۔۔۔۔ رات کے وقت جو سرد ہوا زمین کی طرف سے سمندر کی طرف چلتی ہے اس کو نسیم بّری کہا جاتا ہے اور یہی ہوا جب صبح سمندر کی طرف سے زمین کی جانب چلتی ہے تو اسے نسیمِ بحری کہتے ہیں۔



زمین، سمندر کی نسبت جلد گرم ہوتی اور جلد ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہے اور پانی اس کے مقابلے میں دیر سے گرم ہوتا اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ شام کو نہر میں جا کر نہائیں تو زمین اگرچہ ٹھنڈی ہوجاتی ہے لیکن نہر کا پانی نیم گرم ہوتا ہے۔

اب چونکہ گرم ہوا ہلکی ہوتی ہے اور سرد ہوا بھاری ہوتی ہے اس لئے گرم یعنی ہلکی ہوا شام کو سمندر کی طرف سے زمین کا رخ کرتی ہے جسے نسیم بحری کہا جاتا ہے اور اس کے برعکس صبح جب زمین جلد گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے تو سمندر کی طرف سے بھاری اور سرد ہوا زمین کا رخ کرتی ہے جس کو نسیمِِ بری کہا جاتا ہے۔



شمیم کا معنی خوشبودار اور ٹھنڈی ہوا ہے۔ اقبال نے اگلے شعر میں ’’نسیم‘‘ کو بھی ہوا ہی کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ میں نے یہ تشریح اس لئے کی ہے کہ اس پہلے شعر کے دوسرے مصرعے میں شمیم کو اگر صرف ہوا کہا جائے تو اس میں خوشبو والی ہوا کا مفہوم موجود نہیں ہوگا جبکہ اقبال کے اس مصرعہ میں جو کہا گیا ہے کہ ’’پھول تھا زیبِ چمن پر نہ پریشاں تھی شمیم‘‘ تو اس کا معنیٰ یہ ہے کہ پھول اگرچہ باغ میں کھلا ہوا تھا لیکن شمیم نہیں چل رہی تھی۔ اگر شمیم نہ چلے تو پھول کی خوشبو تو اس کے اردگرد تک ہی محدود رہے گی ۔۔۔ باہر نکل کر پریشان نہیں ہوگی یعنی بکھرے گی نہیں)



[اے خدا! اگرچہ تیری ذات ازل ہی سے موجود تھی۔ گویا پھول تو پہلے ہی سے چمن کی زینت تھا مگر بادِ شمیم موجود نہ تھی۔]

شعر نمبر2۔ شرطِ انصاف (انصاف کی شرط۔ انصاف کی بات)۔۔۔ صاحبِ الطافِ عمیم (پاکیزہ الطاف والا)۔۔۔ الطاف (مہربانی)۔



[ اے مہربان خدا! انصاف کی بات یہ حقیقت ہے کہ پھول اگرچہ باغ میں کھلا ہوا تھا لیکن اگر ہوا نہ چلتی تو دنیا کو کیسے معلوم ہوتا کہ پھول ہے بھی یا نہیں؟۔۔۔خدا کو پھول اور مسلمانوں کوبادِ نسیم کہا گیا ہے۔]



شعر نمبر3۔ جمعیتِ خاطر (دل کا اطمینان) پریشانی(بکھر جانا۔)



یہاں اقبال نے لفظ پریشانی کا بھی ذومعنی استعمال کیا ہے۔ پریشانی اور جمعیت ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ اقبال کے ہاں اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے اشعار بلکہ ایک ہی مصرعے میں صنعتِ اضداد کا استعمال بڑی فنکارانہ چابک دستی سے کرتے ہیں۔ مثلاً اس شکوے کے پہلے مصرعے میں ’’سود و زیاں‘‘ اور دوسرے میں ’’فردا و دوش‘‘ استعمال کیا ہے۔

یہ دونوں الفاظ ایک دوسرے کی ضد میں یعنی سود و زیاں کا مطلب نفع اور نقصان ہے اور فرد ا و دوش کا مطلب آنے والا کل اور گزرا ہوا کل ہے۔

حضرت علامہ نے اَن گنت اشعار ہیں، یہ صنعت استعمال کی ہے۔ ایک سادہ سا شعر پیش خدمت ہے جس میں پہلے مصرع میں زمیں اور آسمان اور دوسرے میں مکاں اور لامکاں ایک دوسرے کی ضد ہیں:



زمیں کو تھا دعویٰ کہ میں آسماں ہوں

مکاں کہہ رہا تھا کہ میں لامکاں ہوں

یہ تیسرا شعر تھوڑا سا مزید غور طلب ہے۔ اقبالِ خدا سے شکوہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان اگر خوشبو کی طرح پریشان تھے (بکھرے ہوئے تھے) تو یہی پریشانی اور بکھراؤ دراصل ہمارے لئے اطمینانِ قلب کا باعث بھی تھی۔۔۔



[یہ جو ہم بادنسیم کی طرح پریشان ہوئے تو ہمارا سارا سرمایہ ء اطمینان یہی پریشانی (بکھرنا) تھا۔ ورنہ یہ بتا کہ تیرے محبوبﷺ کی امت (یعنی ہم مسلمان) پاگل تو نہیں تھی کہ ہر جگہ ماری ماری پھرتی اور نوعِ انسانی کو یہ بتاتی کہ خدا اگرچہ نظر نہیں آتا لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے؟]

قارئین گرامی! آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے صرف ایک بند پر پوراایک کالم سیاہ کر دیا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک قوم کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو اقبال کی طرف راغب کرنے کے لئے ان کے کلام کی اس طرح کی نزاکتوں اور باریکیوں کو واضح نہیں کیا جائے گا تب تک یہ نژادِ نو کلامِ اقبال کو مشکل سمجھ کر نظر انداز کرتی رہے گی۔ خود میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔

لیکن جب ہائی کلاسوں میں ایک شفیق و محترم استاد نے اقبال کی ایک نظم جو ہمارے نصاب کا حصہ تھی کی شانِ نزول پر پورا ایک پیریڈ صرف کر دیا تو ساری کلاس کو کلامِ اقبال سے ایسا شوق پیدا ہو گیا جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔

ان کا خیال تھا کہ جب تک اقبال کے ایک ایک مصرع بلکہ ایک ایک لفظ کا سیاق و سباق نہیں سمجھا جائے گا تب تک اقبال کے کلام کو سمجھنے کا شوق دل میں پیدا ہی نہیں ہو گا۔

استادِ محترم کی اپنی آواز کا زیرو بم بھی فردوسِ گوش تھا۔ وہ جب کسی نظم یا شعر کی قرات کرتے تھے تو لگتا کہ بوندا باندی اور رم جھم ہو رہی ہے۔۔۔



اس کے بعد کی داستان دراز ہے۔ میں نے کالج میں جا کر اقبال کو مزید پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا اور حیران ہوا کہ شکوہ، جواب شکوہ کی دونوں نظموں کا کئی زبانوں میں منظوم ترجمہ ہو چکا ہے۔

پہلا ترجمہ شائد ایک انگریز پروفیسر AJ.Arberry کا تھا جو بہت سلیس اور پڑھنے میں بہت مترنم تو تھا لیکن کلامِ اقبال کی شعری گہرائیوں کی شرح اس ترجمے میں موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد کئی اور معروف شاعروں کے منظوم انگریزی ترجمے دیکھے جن میں خوشونت سنگھ کا ترجمہ مجھے سب سے زیادہ پسند آیا۔ پنجابی زبان میں بھی کئی شاعروں نے اس کو نظم کیا ہے۔

آج اس بند کا منظوم انگریزی ترجمہ جو خوشونت سنگھ کے قلم سے نکلا اس کو دیکھئے۔۔۔ آگے چل کر بعض بندوں کے منظوم پنجابی تراجم بھی پیش کرنے کا ارادہ ہے۔



That Your Presence was primal from the beginning of time is true:

The rose also adorned the garden but of its fragrance no one knew.

Justice is all we ask for:You are perfect, You are benevolent.

If there were no breeze, how could the rose have spread its scent?

We, Your people were dispersed, no solace could we find,

Or,would Your Beloved`s Following have gone out of its mind?

اس منظوم Stanza کی رِدم (Rytheme) تو شائد کم قارئین کے احاطہ ء تحسین میں آسکے البتہ اس کی قافیہ بندی (Ryme Scheme) دیکھئے۔ خوشونت نے (Knew,True) (Scent, Benevolont) اور (Find,Mind) کو کس خوبصورتی سے موزوں کیا ہے!

