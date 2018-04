منتخب وزیراعظم کو بے بنیادالزام پر نا اہلی کے فیصلے کو دنیا جان چکی ہے، مریم نواز

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر اعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کہا ہے کہ ذراسوچیںعوام کے منتخب وزیراعظم کو بے بنیاد،غیرسنجیدہ الزام پر گھر بھیجا گیاہے اور اب اس فیصلے کی حقیقت کے بارے میں دنیا جان چکی ہے۔

مریم نواز نے سماجی رابطے کی مائیکرو بلاگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر بیان دیتے ہوئے کہا کہ نا اہلی فیصلے کی حقیقت ! دنیا دیکھ رہی ہے،جان چکی ہے۔انہوں نے مزید کہا کہ ذراسوچیں، منتخب وزیراعظم کو بے بنیاد،غیر سنجیدہ الزام پر گھر بھیجا گیا۔

Just imagine ! An elected Prime Minister was sent home on an allegation that was unfounded & frivolous! pic.twitter.com/laAe5uS72v