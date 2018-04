”میں سلمان خان کا مذہب جانتی ہوں جو۔۔۔“ حمائمہ ملک نے سلمان خان کی سزا پر ان کے مذہب کے بارے میں ”انکشاف“ کیا تو ہر کوئی حیران رہ گیا، لیکن پھر پاکستانیوں نے غصے میں آ کر وہ کام کر دیا جس کی کسی کو بھی توقع نہ تھی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) بالی ووڈ کے دبنگ اداکار سلمان خان کو جیل کی سزا ہونے پر جہاں بھارتی اداکاروں کی جانب سے ہمدردی کا اظہار کیا جا رہا ہے تو وہیں پاکستانی شوبز انڈسٹری سے وابستہ افراد بھی اپنے جذبات کا اظہار کرنے میں مصروف ہیں۔

پاکستانی اداکارہ حمائمہ ملک نے سلمان خان کے جیل جانے پر افسوس کا اظہار تو کیا ہے لیکن اس کیساتھ ہی انہوں نے سلمان خان کے ’مذہب‘ کے بارے میں بھی ایسی بات کہہ دی کہ ہر کوئی حیران رہ گیا۔ حمائمہ ملک نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”میں گواہ ہوں کہ سلمان خان جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اسے ’انسانیت‘ کہا جاتا ہے۔ آج ایک افسوسناک دن ہے۔ سلمان خان آپ ہم سب سے بڑے شخص ہے، ہمیشہ آپ کی عزت اور احترام کرتے رہیں گے۔“

I have witness the religion that he belongs to which is called humanity. Today is a sad day @BeingSalmanKhan you are a bigger person than all of us. Respects for you always and forever.