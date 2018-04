مریم نواز نے لیگی کارکن کے ہاتھ سے بنا ہوا ایسا لباس پہن لیا کہ سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچ گیا ،تصاویر دیکھ کر آپ کی بھی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز نے کارکن کی جانب سے تحفے میں دیا گیا لباس زیب تن کر لیا،تصاویر نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا ۔تفصیل کے مطابق مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر مر میم نواز نے اپنی تصاویر شیئر کیں جن میں انہوں نے ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا سوٹ زیب تن کیا ہوا تھا ،سفید رنگ کے لباس پر پھولوں اور بوٹو ں کے خوبصورت رنگوں نے اسے مزید دلکش بنا دیا ۔یہ تصاویر شیئر کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ یہ ہاتھ سے کڑھائی کیا ہوا لباس مجھے بہاولپور میں نواز شریف کے جلسے کے دوران ایک کارکن نے تحفے میں دیا تھا۔امید کرتی ہوں کہ یہ تصاویر اور میرا شکریہ کا پیغام اس کارکن تک پہنچ جائے گا ۔

This hand embroidered dress was gifted to me by a PMLN worker at MNS Bahawalpur jalsa. I hope these pictures & my gratitude reach him/her ❤️ pic.twitter.com/4FpqZMn6A3 — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 6, 2018

I am a 'Punjabi kuri' & I love that traditional look ???? https://t.co/Y47k7Jyslj — Maryam Nawaz Sharif (@MaryamNSharif) April 6, 2018



تصاویر دیکھ کر سوشل میڈ یا صارفین نے بھی اپنے جذبات کا خوب اظہار کیا ۔

کاظمی آرزو نے کہا ابھی امی کا فون آیا تھا ،بولیں میرا سوٹ کہاں گیا ،میں نے بتا دیا وہ میرا استحقاق ہے ۔

ابھی امی کا فون آیا تھا ، بولیں میرا سوٹ کہاں گیا، میں نے بتایا وہ میرا استحقاق ہے

بولیں تم جہازوں میں سیلفیاں بنا کہ ووٹرز کا جی لُبھاو ۔ میرا اللہ مالک ہے — کاظمی آرزوُ (@ArzzKazimSyed) April 6, 2018



ایک صارف نے کہا کہ آپ نے بدلے میں کیا دیا ۔

اور آپ نے انکو بدلے میں کیا دیا ؟ نہ تعلیم ، نہ صحت ، نہ روزگار - صرف کرپشن ، لا قانونیت ، جھوٹ اور دھوکہ ہی دیا — Pakistani By Choice (@PakiByChoice) April 6, 2018



عائشہ نامی خاتو نے کہا کہ آپ بہت خوبصورت ہیں .

ماشاءاللّٰہ You are ver pretty ???? — عائشہ (@A_Zeeshan23) April 6, 2018



ایک شخص نے کہا کہ تم لوگ بس ٹوئٹر ،فیس بک اور سوشل میڈ یا میں ہی بات کر سکتے ہو ،عدالت میں تو کوئی ثبوت دیا نہیں ۔

Tm log bs Twitter Facebook or tv channel pe he bate kr sakty ho court main to kch dya nae na he JIT walo ko kch mila.imran Khan Facebook or Twitter pe he Pm bam sakta reality main Aisa kabhi nae ga — ozzy (@ozzy98148953) April 6, 2018

مزید : ڈیلی بائیٹس