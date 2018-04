” پہلے گھر کی عزت خراب کرتی ہے اور پھر۔۔۔“ عامر لیاقت نے مریم نواز کے بارے میں ایسی شرمناک ترین بات کہہ دی کہ جان کر عمران خان بھی شرمندہ ہوجائیں

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان تحریک انصاف میں حال ہی میں شمولیت اختیار کرنیوالے عامر لیاقت حسین نے سوشل میڈیا پر میدان سنبھال لیا ہے اور ایسی زبان استعمال کرنا شروع کردی کہ دیکھ کر یقینا عمران خان بھی شرمندہ ہوجائیں گے ۔

مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹرپر اپنی سلسلہ وار ٹوئیٹس میں عامر لیاقت نے ” بھگوڑی وہٹی کو عزت دو‘‘ کا ہیش ٹیگ استعمال کرتے ہوئے لکھاکہ ’’پہلے گھر کی عزت خراب کرتی ہے , پھر پارٹی کی اور اس کے ووٹرز کی اور بعد میں پاپا سے صحافیوں کی شکایتیں بھی کرتی ہے ،شروع ہی سے من مانیوں کی عادی اور پکی فسادی جو گھر سے بھاگ کرکرتی ہے شادی اور بے چارے شوہر نے زلیل ہو کر بھی رشتے داری نبھادی،سرکاری خرچ پر بھاڑے کے ٹٹووں کو پہلے جمع کرو, چھٹے ہوئے اجڈ , جاہل اور گنوار افرادپر مشتمل پھر ان کی سوشل میڈیا ٹیم بناؤاور اسے سوشل میڈیا کنونشن کا نام دے دو… اس کے بعد "بھگوڑی" جس کو گالیاں دینے کا حکم دے اس کی ماں بہن ایک کردو.. یعنی ووٹ کو نہیں “۔



عامر لیاقت نے لکھاکہ ”ووٹ کو عزت دو کا نعرہ. لگانے والے پہلے ووٹر کو عزت دیں… عوام کے ٹیکس کے پیسوں پر شاہ خرچیاں اور عیاشیاں کرنے والے کیا خاک عزت دیں گے ... یہ تو عدالتوں سے بے عزت ہونے والی مافیا ہے یہ کیا جانے کہ عزت کیا ہوتی ہے،دوسروں کے لیے گندے ٹرینڈز چلواتی ہے اوع چونکہ خاندانی جھوٹی ہے اس لیے ان ٹرینڈز میں بھاڑے کے کازبوں سے جھوٹ لکھواتی ہے جب عزتوں پر حملہ کرو گی تو یاد رکھو نصیبوں جلی! کہ تمہاری تو کوتی عزت ہی نہیں ہے۔اس کی اپنی بیٹی کی شادی دھوم دھام سے ہوئی… تصویریں تک موجود ہیں کوئی اس سے پوچھے تیری شادی کہاں .. کب اور کیسے ہوئی… چلو نہیں بتانا نہ بتاؤ مگر ایک تصویر ہی دکھاو“۔



انہوں نے مزید لکھاکہ ”سچ تو یہ ہے کہ آج ماں کے کینسر کی اصل وجہ یہ ابھاگن ہے جو گھر میں چھپی ایک ناگن ہے،ماں سے نفرت کی وجہ بھی وہ بغض ہے جسے اس نے برسوں سے پال رکھا ہے اور وہ بغض یہ ہے کہ ماں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس مسٹنڈے سے شادی کرے جس کے پاس عقل ہے نہ دماغ،پہلے زمانے میں بیٹیاں شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑ جھگڑ کر ماں باپ کی خدمت کرتی تھیں… اس نے پہلے تو لڑ جھگڑ کر شادی کی اور اب آزاد زندگی گذارنے کے باجود ماں کو موذی مرض میں تنہا چھوڑ دیا کیونکہ اسے اپنی ماں سے نفرت ہے۔پرانے مسلم لیگی جس سے ناخوش ہوں .. جس کی حرکتوں اور غصیلے پن کے باعث ماں کو کینسر ہوگیا ہو… جو بیٹی کا فرض نبھانے کے بجائے کہ اس بری حالت میں ماں کے پاس رہے الٹا پاکستان میں سیاست کرتی پھر رہی ہے ایسی ہی اولاد کو فیروز الغات میں ناہنجار کا لقب دیاگیاہے،،باپ چور, چچا قاتل, بھائی جھوٹے, باپ کا سمدھی دغاباز, رشتے دار اکثر بازار حسن کے… پھر کیسے کہہ دوں کہ ان جیسوں کے لیے ووٹ کو عزت دو…“

عامر لیاقت کی یہ ٹوئیٹس سامنے آئیں تو طرح طرح کے تبصرے شروع ہوگئے اور بیشتر صارفین نے عامر لیاقت کو ہی آڑے ہاتھوں لے لیا تاہم ٹیم شہر پی ٹی آئی نے لکھاکہ ” شکریہ عامر لیاقت، آج آپ نے اچھا کام کیا، آپ نے پٹواریوں کو انہی کے طرز پر دھودیا، یہ اس قابل تھے اور عامر لیاقت کو تحریک انصاف کا رائزنگ سٹار قراردیتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور کہاکہ ایسا ہی جاری رکھیں“۔

Thanks @AamirLiaquat you really did good job today ????????

You washed Patwaries in such their own way. they deserve it from you✌

Rising star of PTI @AamirLiaquat

Best of luck keep it up ????✌????#بھگوڑی_وہٹی_کو_عزت_دو — Team Sheher (PTI) (@TeamSheher) April 4, 2018

ڈاکٹرصاحب نے لکھاکہ ” بھگوڑی وہٹی کو عزت دو‘ کا ٹرینڈ دیکھ کر مجھے احسا س ہوا کہ عامرلیاقت کو تحریک انصاف میں لینے کا فیصلہ دانشمندانہ تھا جو مخالفین کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر حد عبو ر کرسکتے ہیں‘۔

After seeing this trend #بھگوڑی_وہٹی_کو_عزت_دو i think it was the wise decision to take @AamirLiaquat in pti.. he can harm opponents beyond measures.????

Kyun @IkhlakAhmed ?? — ڈاکٹر صاحب (@Daactarsahb) April 4, 2018

ایسی شرمناک ٹوئٹس کے بعدشاید تحریک انصاف کے بعض کارکنان کو بھی عامر لیاقت بلاک کرنے پر مجبور ہوگئے کیونکہ ایک صارف نے ٹوئیٹس کی ویڈیو شیئرکرتے ہوئے لکھاکہ ”ان تمام انصافینز کیلئے جنہیںعامر لیاقت نے بلاک کردیا اور بھگوڑی وہٹی کو عزت دو کے ٹرینڈ کیساتھ ٹوئیٹس نہیں دیکھ سکے، ساتھ ہی عامر لیاقت سے درخواست کی کہ تحریک انصاف کے کارکنان کو ان بلاک کریں جو ان ٹوئیٹس کو دیکھنے کے مستحق ہیں ‘۔

For all those insafians who are blocked by @AamirLiaquat & missed these classy tweets under #بھگوڑی_وہٹی_کو_عزت_دو @AamirLiaquat its a request please unblock insafians. They deserve to see these tweets too@Wasim_Wazir @eashaalkhn pic.twitter.com/gxhyyNaPH3 — K_Ptian_cricket_freak (@girl_ptian) April 4, 2018

درانی نے نئے کھلاڑی کو ماضی یاد دلاتے ہوئے کہاکہ ’ہیلو، عامر لیاقت آپ نے تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرلی لیکن تحریک انصاف کے ان کارکنان کو ان بلاک کرنا بھول گئے جنہیں ماضی میں بلاک کرچکے ہو، اب وہ آپ کے تحریک انصاف کے حق اور ن لیگ کے مخالف ٹوئیٹس کیسے دیکھ سکتے ہیں‘۔

Hello @AamirLiaquat u joined PTI but forgot to unblock PTI supporters whom u had blocked earlier..How can they see or retweet ur pro-PTI or Anti-PMLN tweets now ?#بھگوڑی_وہٹی_کو_عزت_دو — Durrani (@iamDurrani1) April 4, 2018

