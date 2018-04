”آفریدی صاحب اگر کشمیر کا مسئلہ حل کرنا ہے تو۔۔۔“ بھارت کے معروف لکھاری جاوید اختر سے بھی رہا نہ گیا، آفریدی کو مخاطب کرتے ہوئے پاک فوج پر ایسا الزام لگا دیا کہ آپ کے غصے کی انتہاءنہ رہے گی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان کے مایہ ناز سابق آل راﺅنڈر شاہد خان آفریدی نے صرف ایک ٹویٹ سے پورے بھارت کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور ایک کے بعد ایک بھارت کی معروف شخصیات کی جانب سے آفریدی کے بیان پر ردعمل سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”سنچری بنا کر آﺅٹ ہوا تو ابھی گراﺅنڈ میں ہی تھا کہ گالیاں پڑنا شروع ہو گئیں اور۔۔۔“ بھارت کیخلاف میچ میں آﺅٹ ہونے پر عمران خان نے گالیاں کیوں نکالیں؟ رمیز راجہ نے ماضی کا دلچسپ ترین واقعہ سنایا تو ہر کوئی ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو گیا

گوتم گمبھیر، سریش رائنا، ویرات کوہلی اور شیکھر دھون کے بعد بھارت کے معروف نغمہ نگار، شاعر اور سکرین رائٹر جاوید اختر کا بھی شاہد آفریدی کے بیان پر ردعمل سامنے آ گیا ہے لیکن انہوں نے پاک فوج پر ایسا الزام عائد کیا ہے کہ ہر پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گیا ہے۔

جاوید اختر نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری اپنے پیغام میں لکھا ”پیارے شاہد آفریدی، جیسا کہ آپ ایک پرامن جموں و کشمیر دیکھنا چاہتے ہیں جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، تو برائے مہربانی کیا آپ اس معاملے کو دیکھیں گے کہ پاکستانی دہشت گردوں کی دخل اندازی ختم ہو اور پاک فوج ٹریننگ کیمپ ختم کر کے علیحدگی پسند عناصر کی حمایت بند کرے۔ ایسا کرنے سے مسئلے کے حل میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔“

Dear Mr Afridi , since you want to see a peaceful JK sans any human rights violations could you please see to it that pak terrorists stop infiltrations n pak army stops supporting the separatists by closing down the training camps . It will greatly help in solving the problem — Javed Akhtar (@Javedakhtarjadu) April 3, 2018

جاوید اختر کی یہ ٹویٹ سامنے آنے کے بعد بھارتیوں نے ایک مرتبہ پھر زہر اگلنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے پاکستانی سوشل میڈیا صارفین بھی اپنے وطن اور کشمیری بھائیوں کے دفاع کیلئے میدان میں آ گئے۔

یہ بھی پڑھیں۔۔۔”زیادہ دماغ مت لگاﺅ اور پہلے۔۔۔“ کشمیر سے متعلق شاہد آفریدی کے بیان پر شیکھر دھون بھی ”تڑپ“ اٹھے، شرمناک جواب دے کر گمبھیر کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، پاکستانی غصے سے آگ بگولہ ہو گئے

رام لال نامی صارف نے لکھا ”تمام پاکستانیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ۔۔۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، کشمیر آپ کا کبھی نہیں ہو گا، وقت اس کائنات کی سب سے طاقتور چیز ہے، آپ کی قسمت میں وہ کشمیر بھی کھونا لکھا ہے جو اس وقت آپ کے پاس ہے“

Within 12 some years Pakistan will lose control of POK and it will be united with India, Pakistan will see few good years but later it has bad times coming, losing Balochistan will make it worse, that will happen — Alien in disguise (@_ramlal) April 6, 2018

سبق نامی صارف نے جاوید اختر کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ”آپ ایک شاعر ہیں اور شاعر کا دل پاک صاف ہونا چاہئے۔ اس لئے آفریدی اور پاک فوج پر الزام لگانے سے پہلے تاریخ پر نظر ڈالیں۔۔۔ ظالم بھی آپ اور مظلوم بھی آپ“

You are a poet and a poet should be of a clean and pure heart. So before questioning afridi and Pakistan army, please look at history... Zaalim bhe aap Aur Ma loom bhe aap. — sabak (@sabak) April 5, 2018

عامر عارف نے لکھا ”ممبئی میں گھر خریدنے کیلئے بے دھڑک قدم اٹھا لیا“

A desperate attempt to purchase property in Mumbai.... Lol — Amir Arif (@amir_arif) April 5, 2018

رام لال نے لکھا ”تقریباً 12 سالوں میں پاکستان سے کشمیر چھن جائے گا اور بھارت کا حصہ بن جائے گا، پاکستان چند اچھے سال دیکھے گا لیکن اس کے بعد برا وقت آ رہا ہے، بلوچستان کا چھن جانا اور بھی تکلیف دہ ہو گا، یہ سب ہو گا“

To all Pakis here: Let me tell you truth Kashmir will never be yours, Time is the most powerful thing in the universe, you are destined to lose the portion you are holding at moment. — Alien in disguise (@_ramlal) April 6, 2018

جے اے خٹک نامی صارف نے لکھا ”اختر صاحب، اپنی حکومت سے فوج اور اپنے دہشت گردوں کو ہٹانے اور اقوام متحدہ کو منصفانہ ریفرنڈم کروانے دیں تو آپ دیکھیں گے کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہو گا۔ اس وقت ہم عزم دکھا رہے ہیں لیکن اگر ہم شروع ہو گئے تو بھارت ایک ملک نہیں رہے گا“

Akhtar sahab. Ask ur govt to take back the military and para military terrorists out of kashmir and let @UN make an independent referendum n u ll see kashmir becoming Pakistan. At the moment V r showing resolve but if V started India ll not remain one country — JAK (@JA_Khattak) April 5, 2018

ساجد مصطفی نے لکھا ”کلبھوشن یادیو کے بارے میں کیا خیال ہے جو پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیاں کر رہا تھا اور ہزاروں معصوموں کا قاتل ہے۔ اور تم پاکستان پر الزام لگاتے ہو۔ ایک بات یاد رکھو، جموں و کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ نہیں تھا اور اگر ایسا ہے تو کوئی ثبوت دکھاﺅ، یہ ایک غیر قانونی قبضہ ہے“