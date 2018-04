” یہ وہ آدمی ہے جس نے پوری کوشش کی کہ جنرل مشرف سے ۔ ۔ ۔“ احسن اقبال کے بارے میں مونس الٰہی نے ایسی بات کہہ دی کہ وزیرداخلہ کے ہوش اڑ اکر رکھ دیئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) وفاقی وزیرداخلہ احسن اقبال نے ملک میں لگنے والے مارشل لا ﺅں پر گفتگو کی تو مسلم لیگ ق کے رہنماءمونس الٰہی بھی میدان میں آگئے اور ایسی بات کہہ دی کہ احسن اقبال کے ہوش اڑا کر رکھ دیئے ۔

تفصیلات کے مطابق وزیرداخلہ نے ایک خبر جس میں چیف جسٹس نے کہاکہ ’آئین پاکستان الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی اجازت نہیں دیتا‘پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا کہ ”کب کسی عدالت کی طرف سے مارشل لاءروکا گیا، یہ ججوں کو بہرحال گھر بھیج دیتاہے ، جب عدالتی اقدامات جمہوری عمل کو کمزور بناتاہے تو بالواسطہ یا بلاواسطہ مارشل لاءکی راہ ہموار ہوتی ہے‘۔

When was martial law stopped by any court decree? It sends judges home anyway. When judicial actions weaken the democratic process then the way is paved for direct or indirect martial law. https://t.co/Wt7Os6hinX