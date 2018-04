”ہمیں بھارت پر ایٹم بم ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ ۔۔۔“شاہد آفریدی کی بھارتیوں سے لڑائی پر پاکستانی شہری نے ایسی بات کہہ دی کہ ہر کوئی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )معروف سٹار آل راﺅنڈر شاہد آفریدی نے مقبوضہ کشمیر میں معصوم لوگوں کو ظلم کا نشانہ بنانے کے خلاف آواز اٹھائی تو پورے بھارت کو مرچیں لگ گئی اور بھارتی میڈ یا ہاتھ دھو کر شاہد آفریدی کے پیچھے پڑ گیا ،سابق بھارتی کرکٹرز نے بھی شاہد آفرید ی کے خلاف خوب بیانات دئیے لیکن لالہ اپنے بیان پر آج بھی قائم ہیں ۔بھارتی میڈ یا نے اپنی گری ہوئی سوچ کا مظاہرہ کرتے ہوئے شاہد آفریدی پر آئی ایس آئی کے ایجنٹ ہونے کا بھی الزام لگا دیا اور ثبوت کے طور پر شاہد آفریدی اور ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور باجوہ کی ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تصاویر بھارتی عوام کو دکھاتے رہے ۔اس معاملے پر پاکستان اور بھارت کی عوام نے بھی خوب تبصرے کیے لیکن ایک پاکستانی نے ایسی بات کہہ دی کہ آپ بھی ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائیں گے ۔

تفصیل کے مطابق شاہد آفریدی کی ٹوئٹ پر بھارت کی تلملاہٹ کو دیکھ کر ایک پاکستانی نے ٹوئٹ کیا کہ ہم بھارت پر اپنا ایٹم بم ضائع کیوں کریں جب شاہد آفریدی کا ایک ٹوئٹ کروڑوں بھارتیوں کو بھون سکتا ہے تو ۔اس ٹوئٹ نے سوشل میڈ یا پر تہلکہ مچا دیا اور لوگ بے اختیار ہنسنے پر مجبور ہو گئے ۔

Why to waste an atomic bomb on India when you have Shahid Afridi who can roast 1.2 billion people with a single tweet. LOOOL