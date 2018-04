اسلام آباد ایئرپورٹ کے بارے میں وہ خوشخبری آگئی جس کا سب کو انتظار تھا

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی ایئرلائن (پی آئی اے ) کی پہلی پرواز ہفتہ کونیو اسلام آبادایئرپورٹ پر لینڈ کرنے جارہی ہے جس میں پی آئی اے کے ملازمین کے 250فیملی ممبران سوار ہوں گے ، 20اپریل سے انٹرنیشنل اور ڈومیسٹک پروازیں باضابطہ طورپر شروع ہونے سے قبل پی آئی اے کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مشرف رسول تجرباتی بنیادوں پر لینڈ ہونیوالی پرواز کا معائنہ کریں گے ، انیس اور بیس اپریل کے درمیان پرانا بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا انتظام و انصرام نیو ایئرپورٹ منتقل کردیاجائے گا۔

لینڈنگ کی مشق کے دوران ایک مسافر طیارے کی لینڈنگ، سٹاف کی طرف سے مسافروں کا چیک ان ، عملہ ، کسٹمز حکام ، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ، اینٹی نارکوٹکس فور س اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں کے نمائندے بھی شریک ہوں گے ۔

y کی ساخت کا نیا ایئرپورٹ 19مربع کلومیٹرپر محیط ہے جہاں 15جیٹیز ہیں ، اس ایئرپورٹ پر ایک ہی وقت میں دنیا کے سب سے بڑے دو ڈیک اے 380طیاروں کو ہینڈل کیاجاسکتاہے ، مسافروں کی گنجائش اور طیاروں کی لینڈنگ کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے بڑ اایئرپورٹ ہوگا۔ 15بیز کے علاوہ اتنی ہی لاﺅنجز بنائی گئی ہیں تاکہ مسافروں کی آسانی رہے جبکہ ساڑھے تین کلومیٹر کے دو رن وے بنائے گئے ہیں۔

A glimpse of the new Islamabad Airport endorsed with beautiful art and architecture. ✈️ pic.twitter.com/MFgobHGsDo