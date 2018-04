آپ آج تک سوئی میں دھاگا غلط طریقے سے ڈالتے آئے ہیں، وہ آسان ترین طریقہ جسے جان کر آپ بھی سوچیں گے کہ پہلے کبھی یہ خیال دماغ میں کیوں نہ آیا

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) سوئی دھاگا ہر گھر کی ضرورت ہے اور سوئی میں دھاگا ڈالنے کا مروج طریقہ ہر کسی کو معلوم ہے جو کہ اتنا آسان نہیں ہے اور قدرے کمزور نظر والوں کے لیے تو یہ عمل دردِ سر ہوتا ہے، تاہم اب ایک شخص نے اس کا ایسا آسان طریقہ بتا دیا ہے کہ جان کر آپ سٹپٹا جائیں گے اور سوچیں گے کہ اب تک یہ آپ کے دماغ میں کیوں نہ آیا۔ میل آن لائن کے مطابق سوئی میں دھاگا ڈالنے کا یہ منفرد اور آسان طریقہ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک صارف نے ویڈیو کی صورت میں بتایا ہے۔

عام طور پر ہم سوئی کو ایک ہاتھ میں پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس میں دھاگا ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس صارف کے ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق آپ کو دھاگا اپنے ایک ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھنا ہے اور اس دھاگے کے اوپر سوئی کا سوراخ، جس میں دھاگا ڈالتے ہیں، رکھ کر اسے آہستگی سے ادھر ادھر ہلانا ہے، چند بار ہلانے سے دھاگا خودبخود سوراخ کے اندر داخل ہو جائے گا جس کے بعد آپ دھاگے کا ایک سرا پکڑ کر باہر کھینچ لیں۔ بس اتنا سا کام تھا، جو ہم تمام عمر غلط طریقے سے کرکے پریشان ہوتے آئے ہیں۔ اس طریقے کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھیں۔

That awkward moment you realize you did it wrong your whole life. pic.twitter.com/oi8vKbMyvY