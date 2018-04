دوستی ہو تو ایسی ، سلمان خان کو جیل میں دیکھ کر معروف بھارتی اداکارہ سے رہا نہ گیا ، سیدھی جودھ پور ملنے پہنچ گئیں اور پھر۔۔۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )بالی ووڈ کے معروف اداکار سلمان خان کو کالے ہرن کے شکار کے جرم میں پانچ سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے جس کے بعد آج سلمان خان کے وکلاءنے جودھ پور کی سیشن کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر دی ہے جس کے بعد اس پر سنوائی اب کل ہو گی اور سلمان کو مزید ایک رات جیل میں ہی گزارنی پڑے گی ۔

تفصیلات کے مطابق سلمان خان کی جیل میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیاہے تاہم یہاں یہ امر انتہائی دلچسپی سے بھر پور ہے کہ سلمان خان سے سب سے پہلے جو ملاقات کرنے کیلئے پہنچیں وہ پریتی زینٹا تھیں جو کہ سلمان خان کی بہترین دوستوں میں سے ایک ہیں اور انہوں نے اداکار کے ساتھ کئی فلموں میں اداکاری کی ہے ۔پریتی زینٹا آج کل اپنے شوہر کے ساتھ سان فرانسسکو میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں اور آئی پی ایل کی مصروفیات کے باعث وہ ایک ہفتہ قبل ہی بھارت واپس آئی ہیں ۔

