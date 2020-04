نیویارک کے ہسپتال لاشوں سے بھر گئے، تصاویر دیکھ کر کوئی بھی گھبراجائے نیویارک کے ہسپتال لاشوں سے بھر گئے، تصاویر دیکھ کر کوئی بھی گھبراجائے

نیویارک(مانیٹرنگ ڈیسک) اٹلی کے بعد اب امریکہ سے ، بالخصوص امریکی شہر نیویارک سے کورونا وائرس کی تباہ کاریوں کے ایسے مناظر سامنے آ رہے ہیں کہ دیکھ کر کوئی بھی گھبرا جائے۔ میل آن لائن کے مطابق نیویارک کے ہسپتالوں سے ایسی تصاویر سامنے آ رہی ہیں جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ہسپتال لاشوں سے بھر گئے ہیں اور لوگوں کی لاشیں باڈی بیگز میں ڈال کر ہسپتالوں کی راہداریوں میں قطاروں میں رکھی جا رہی ہیں۔

رپورٹ کے مطابق ہسپتالوں کے باہر ریفریجریٹڈ ٹرک آ رہے ہیں اور ہر ٹرک میں درجنوں لاشیں ڈال کر روانہ کی جا رہی ہیں۔کچھ تصاویر بروکلین کے ’ویکوف ہائٹس میڈیکل سنٹر کی ہیں جن میں ایک طرف لاشوں کے انبار دکھائے گئے ہیں اور دوسری طرف طبی عملے کو انتہائی افسردہ اور پریشان دکھایا گیا ہے۔ عملے کے کوئی اراکین سیڑھیوں پر سر نیہوڑائے بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی کرسی پر سر تھامے سراپا افسردگی بنا ہوتا ہے۔

Here are pics from a hospital in Brooklyn today pic.twitter.com/t6F2ryscUi — Joe Biden is a Rapist ???????????? (@conspiracyclow1) April 6, 2020

رپورٹ کے مطابق نیویارک کورونا وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا امریکی شہر ہے جہاں گزشتہ روز تک 64ہزار 955مریض سامنے آ چکے ہیں اور 2ہزار 472اموات ہو چکی ہیں۔ریاست نیویارک میں اب تک کورونا وائرس سے 4ہزار 159اموات ہو چکی ہیں۔

New York City hospitals continue to be overwhelmed with the mounting bodies, with shocking images emerging of body bags containing the latest victims of the killer virus spilling out into the corridors at Wyckoff Hospital in Brooklyn #COVID19 pic.twitter.com/WGOQTmJK1G — World Updates (@Rntk____) April 6, 2020

نیویارک کے ہسپتالوں میں مرنے والوں کی لاشیں اورنج رنگ کے پلاسٹک باڈی بیگز میں ڈال کر راہداریوں میں رکھی جا رہی ہیں، جنہیں حفاظتی لباس پہنے عملہ ٹرکوں میں ڈال کر آخری رسومات ادا کرنے کی جگہ تک پہنچا رہا ہے۔