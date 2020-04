" یہ جھوٹی خبر ہے" شہباز گل کے بیان کو جہانگیر ترین نے جھوٹ قرار دے دیا، حکومت ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے خود کو ٹاسک فورس برائے زراعت کی چیئرمین شپ سے ہٹانے کی خبر کو جھوٹا قرار دے دیا۔

جہانگیر ترین نے ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں کہا کہ " ہیلو ہیلو، یہ خبر دی جارہی ہے کہ مجھے زراعت کی ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹادیا گیا ہے ۔۔۔ میں کبھی بھی کسی ٹاسک فورس کا چیئرمین نہیں رہا۔ کیا کوئی بطور چیئرمین میری تقرری کا نوٹیفکیشن دکھاسکتا ہے؟ برائے مہربانی لوگو اپنے حقائق کو درست رکھو۔"

خیال رہے کہ پنجاب حکومت کے سابق ترجمان ڈاکٹر شہباز گل نے بتایا تھا کہ جہانگیر خان ترین کو وزیر اعظم کی زراعت کے اوپر قائم کی گئی ٹاسک فورس کی سربراہی سے ہٹادیا گیا ہے۔ انہیں شوگر انکوائری رپورٹ کی سفارشات کی روشنی میں عہدے سے ہٹایا گیا ہے۔

Hello hello, News bring reported that I have been “removed” as C’man Agri Task Force ....I was never chairman of any task force . Can anyone show me a notification with me as C’man ??

Pl get your facts right people