" چینی بحران میں عوام کو 97 ارب روپے کا چونا لگا" ایسا دعویٰ منظر عام پر کہ اس ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے دعویٰ کیا ہے کہ چینی بحران کے دوران مافیا نے عوام کو 97 ارب روپے کا چونا لگایا ہے۔

مفتاح اسماعیل نے تحقیقاتی رپورٹ میں دیے گئے اعداد و شمار کا تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس میں 16 مہینے کی قیمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نومبر 2018 سے فروری 2020 کے دوران چینی کی قیمت میں 13 روپے کا اوسط اضافہ ہوا ۔ اگر ایک مہینے میں پاکستانیوں نے 4 لاکھ 17 ہزار ٹن چینی استعمال کی ہے تو اس حساب سے 87 ارب روپے بنتے ہیں۔ رپورٹ میں مارچ کا مہینہ شامل نہیں کیا گیا، اب چینی کی قیمت 80 روپے ہے جس کے مطابق مارچ میں مافیا نے 10 ارب روپے کمائے، اس طرح عوام سے 97 ارب روپے چینی کی قیمت میں اضافہ کرکے کمائے گئے۔

In 16 months covered by the report (Nov 18 to Feb 20) the extra money given by people to sugar industry is Rs 13 x 417,000 tons x 16 mo. This comes to Rs 87 billion. The extra transfer in March will be Rs 10 billion (price now is Rs 80). So the govt has gifted Rs 97 b to industry

انہوں نے کہا کہ یہ پالیسی کی بہت بڑی ناکامی ہے، حکومت کے قریبی 2 گروپ ساڑھے 32 فیصد چینی کنٹرول کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے چینی بحران سے 32 ارب روپے کمائے، چینی کی برآمد کی پالیسی کی منظوری ای سی سی اور کابینہ نے دی اس لیے لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اصل ذمہ دار کون ہے۔

Now some industry gossip: at the time exports was allowed many mills had sold out their stock not knowing if exports will be allowed. Only 3 business houses had stocks. No points for guessing who these business houses were.

مفتاح اسماعیل نے بتایا کہ پی ٹی آئی کی حکومت کی جانب سے پیش کیے گئے 2019/20 کے بجٹ میں شوگر کے ہول سیلرز کا ٹیکس ٹرن اوور ڈیڑھ فیصد سے کم ہو کر صرف اعشاریہ 25 فیصد رہ گیا جبکہ ہول سیلرز اور شوگر ڈیلرز کیلئے ود ہولڈنگ ٹیکس بھی ساڑھے 4 فیصد سے کم کرکے اعشاریہ 25 فیصد کردیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود چینی کی قیمتیں بڑھتی چلی گئیں۔

Just one more tweet on the power of sugar industry under PTI. In the budget of 2019/20:

Turnover tax for sugar wholesaler & dealers reduced from 1.5% to 0.25%

WHT reduced from 4.5 to 0.25 for sugar dealers & wholesalers.

Even so prices kept going up.