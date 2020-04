عمران خان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرنے والے جہانگیر ترین کا بھرم رؤف کلاسرا نے ایک جملے میں توڑ دیا عمران خان کے ساتھ دوستی کا دعویٰ کرنے والے جہانگیر ترین کا بھرم رؤف کلاسرا نے ...

اسلام آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین نے عمران خان کے ساتھ دوستی کا حوالہ دیا تو صحافی رؤف کلاسرا نے ایک جملے میں ان کا یہ بھرم توڑ دیا۔

نجی ٹی وی کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے جہانگیر ترین نے کہا کہ چینی بحران کی تحقیقاتی رپورٹ منظر عام پر آنے کے بعد ان کا عمران خان کے ساتھ جو قریبی تعلق تھا وہ اب نہیں رہا لیکن وہ پھر بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہیں، جہانگیر ترین نے کہا کہ ان کی عمران خان کے ساتھ دوستی ہے۔

صحافی رؤف کلاسرا نے جہانگیر ترین کی دوستی والی بات کو ٹویٹ کرتے ہوئے اس پر تبصرہ کیا کہ " ایک بادشاہ کا کوئی دوست نہیں ہوتا، بادشاہوں کے یا تو پیرو کار ہوتے ہیں یا دشمن۔" (The King has no friends. Only followers and foes)

— “The King has no friends. Only followers and foes”.. https://t.co/3MogBRyDbF — Rauf Klasra (@KlasraRauf) April 6, 2020

انگریزی کے سب سے بڑے ادیب سمجھے جانے والے ولیم شیکسپیئر نے 1597 میں ہینری 4 کے نام سے ڈرامہ لکھا تھا۔ نیٹ فلکس نے اسی ڈرامے پر " دی کنگ" کے نام سے ایک سیریز بنائی ہے جس میں یہ ڈائیلاگ بولا گیا ہے۔