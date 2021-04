دوسرے ون ڈے میچ کے ہیرو فخز زمان نے قوم کے  نام اہم پیغام جاری کردیا

جوہانسبرگ(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان کھیلے جانے والے دوسرے میچ کے ہیرو فخر زمان نے سپورٹ کرنے پر قوم کا شکریہ ادا کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ کرک انفو پر اپنے آفیشل اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ آپ کے پیار اور سپورٹ کرنے کا شکریہ،پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں۔فخر زمان نے دوسرے ون ڈے میچ میں تن تنہا پاکستان کو فتخ کے کنارے تک پہنچا دیا تھا مگر دیگر کوئی بلے باز ان کے ساتھ وکٹ پر کھڑا نہ ہوسکا۔بہترین اننگز پر دنیا بھر سے کرکٹ شائقین ان کو داد دے رہے ہیں۔فخز زمان نے جنوبی افریقہ کے خلاف 193 رنز کی اننگز کھیلی تھی اور وہ آخری اوور میں رن آؤٹ ہوگئے تھے۔

Thank you everyone for your love and support

Keep supporting Pakistan https://t.co/cXegBL7bIf