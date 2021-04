کرکٹر اسامہ میر  کے والد انتقال کرگئے

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی کرکٹر اسامہ میر کے والد قضائے الہی سے انتقال کرگئے ہیں۔

اپنے والد کے انتقال کی خبر اسامہ میر نے ٹویٹر پر ٹویٹ کے ذریعے دی جس میں انکا کہنا تھا کہ آپ سب میرے والد کی مغفرت کی لیے دعا کریں،میرے والد میری طاقت تھے مجھے نہیں معلوم ان کے بغیر میں اب کیسے آگے بڑھوں گا۔ہمت نہ ہارنے کا سبق مجھے میرے والد سے ملا تھا وہ میرے والد ہی نہیں بہترین دوست بھی تھے۔میرے والد نہایت شفیق اور مہربان شخصیت کے حامل تھے، انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ کیا جس کے آج ہم سب شکرگزار ہیں۔

قومی کرکٹرز یاسر حمید، حسن علی،بلال آصف اور دیگر کی جانب سے اسامہ میر کے والد کی وفات پر افسوس کا اظہار کیا گیا ہے۔

I’m devastated. My Father has passed away. Please pray for his maghfirat and keep my family in your prayers ???????? my father was my strength I don’t how to continue without him.