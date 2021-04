روسی وزیر خارجہ اہم دورے پر پاکستان پہنچ گئے

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن ) روسی وزیرخارجہ سرگئی لاروف دوروزہ پاکستانی دورے پر اسلام آباد پہنچنے گئے ہیں۔

پاکستان پہنچنے پر وزیرخارجہ شاہ محمود قریشی نے روسی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ اس موقع پر روس میں تعینات پاکستانی سفیر شفقت علی خان اور وزارتِ خارجہ کے سینئر افسران بھی وزیر خارجہ کے ہمراہ تھے۔روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کل(بدھ کو) وزارت خارجہ تشریف لائیں گے جہاں پاکستان اور روس کے مابین دو طرفہ وفود کی سطح پر مذاکرات ہوں گے۔مذاکرات میں دو طرفہ تعاون، اقتصادی روابط کے فروغ، اہم علاقائی و عالمی امور سمیت باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائےگا۔

روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف، وزیراعظم عمران خان و دیگر اعلیٰ قیادت سے بھی ملاقاتیں کریں گے ۔

