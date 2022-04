گفتگو کرتے وقت مثبت اور زندہ دلی والے الفاظ استعمال میں لائیں گفتگو کرتے وقت مثبت اور زندہ دلی والے الفاظ استعمال میں لائیں

مصنف:ڈاکٹر ڈیوڈ جوزف شیوارڈز

قسط:32

اعلیٰ سوچ کے الفاظ کا ذخیرہ بنانے کے 4طریقے:

-1آپ گفتگو کرتے وقت بہت بڑے مثبت اور زندہ دلی والے الفاظ استعمال میں لائیں اور اپنے احساسات کو عیاں کریں۔

جب کوئی آپ سے پوچھے آج آپ کیسے ہیں؟ تو جواب میں اگر آپ کہیں میں آج تھکا ہوا ہوں۔ مجھے سردرد ہے، میں کچھ ٹھیک نہیں ہوں، تو اس طرح آپ دراصل اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح کا بار بار جواب دینے سے ایک بہت طاقتور منفی قوت پیدا ہوتی ہے جو آپ کی صحت کو واقعی ہی خراب کر دے گی۔

جب آپ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں؟ تو آپ کو بہت ہی شاندار طریقے سے جواب دیناچاہیے، خدا کا شکر ہے میں بہت ٹھیک ہوں تو اس سے بھی ایک زبردست مثبت طاقت پیدا ہوتی ہے جو آپ کو واقعی ہی حیران کن حد تک طاقتور اور صحت مند بنا دے گی۔ جو شخص ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر محسوس کرتا ہے تو اس کے دوست بھی اس سے خوش رہتے ہیں۔

-2 دوسرے لوگوں سے بات کرتے وقت زندہ دلی کا مظاہرہ کریں اوران خوبصورت الفاظ سے اس کی حمایت کریں۔ یہ اصول اپنا لیں کہ ہمیشہ مثبت اور اعلیٰ سوچ رکھنی ہے اپنے دوستوں اور ساتھوں کے ساتھ گفتگو میں مثبت الفاظ کا استعمال کریں۔

جب آپ کسی تیسرے فرد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہوں تو اس کی عدم موجودگی میں اس کے بارے میں خوبصورت اور مثبت الفاظ سے اس کو خراج تحسین پیش کریں مثلاً وہ واقعی ہی عمدہ شخص ہے۔ اس کا کام بھی بہت عمدہ اور بہترین ہے۔ محتاط رہیں کہ اس شخص کے بارے میں کوئی غیرمناسب الفاظ استعمال نہ کریں کیونکہ جلد یا دیر سے تیسرے شخص کو آپ کے کہے گئے الفاظ کے بارے میں ضرور پتہ چل جائے گا۔ اس لیے غیرمناسب گفتگو آپ کی شخصیت کو کم کر دے گی۔

-3 دوسروں کی حوصلہ افزائی کرنے کےلئے مثبت اور مناسب الفاظ استعمال کریں۔ ہر موقع پر لوگوں کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کریں۔ آپ اپنے جاننے والوں کی ہمیشہ تعریف کریں۔ اپنی بیوی یا خاوند کےلئے خاص طور پر خوبصورت الفاظ استعمال کریں۔ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ خصوصی اور ہمدردی کے ساتھ پیش آئیں اور ان کے کام کی تعریف کریں بلکہ ان کے کام کی اور ان کے خاندان کی باربار تعریف کریں، ان لوگوں نے اگر کوئی کامیابی حاصل کی ہو تو اس کی خاص طور پر تعریف کریں۔

-4 دوسروں کے بنائے ہوئے منصوبوں کی مثبت الفاظ میں تعریف کریں۔ جب کوئی دوسر اپنے کام کے بارے میں ایسے الفاظ سنے گا، تو پھر آپ بھی کوئی اچھی خبر سننے کیلئے تیار رہیں۔ اس طرح ہم دوسروں کے ذہنوں کو مثبت کرنے میں خاص کردار ادا کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے ساتھیوں کے بارے میں تاثرات کا بھی ردعمل ظاہر ہوتا ہے اگر ہمارا تاثر ان کے بارے میں مثبت ہو تو ان کے ذہن میں ہمارے بارے میں مثبت تاثرات پید اہوں گے اگر ہمارا تاثر ان کے بارے میں غلط ہے تو ان کے ذہن میں بھی ہمارے بارے میں غلط تاثر ہی پیدا ہو گا۔ دوسرے کے ساتھ مثبت گفتگو آپ کی کامیابی کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اپنے الفاظ سے مضبوط قلعے تعمیر کیجیے اپنے پورے الفاظ سے قبریں نہ کھودیں۔

See what can be, Not just what is

اعلیٰ سوچ کے حامل افراد نے اپنے ذہن کی تربیت اس نہج پر کی ہوتی ہے کہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کیا ہے بلکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس بات کی ہم 4 مثالیں پیش کرتے ہیں۔( جاری ہے )

نوٹ : یہ کتاب ” بُک ہوم “ نے شائع کی ہے ( جُملہ حقوق محفوظ ہیں )۔