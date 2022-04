وفاقی،صوبائی حکومتیں پاور سیکٹر کو بحران سے بچانے کیلئے سرگرم وفاقی،صوبائی حکومتیں پاور سیکٹر کو بحران سے بچانے کیلئے سرگرم

ملتان(نیوزرپورٹر)پاکستان کا پہلا انرجی سمپوزیم جمعہ کو کراچی میں منعقد ہوا۔ توانائی کے مستقبل کا آغاز کے عنوان پر منعقدہ سمپوزیم میں مقررین کا کہنا تھا کہ انرجی سیکٹر کا مستقبل روشن ہے۔ وفاقی اور صوبائی حکومتیں پاور سیکٹر کر اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔پاکستان جلد ہی توانائی میں خودکفیل ہوجائے گا۔ سمپوزیم کا انعقاد اینگرو انرجی لمیٹڈ (ای ای ایل) نے کارپوریٹ پاکستان گروپ، نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا)، اوورسیز انویسٹرز چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز (او آئی سی سی آئی) اور حکومت سندھ کے(بقیہ نمبر27صفحہ6پر)

اشتراک سے کیا تھا۔ افتتاحی سیشن کی نظامت گلوبل ولیج اسپیس کی منیجنگ ایڈیٹر نجمہ منہاس نے کی۔اینگرو انرجی لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو اآفیسر (سی ای او) احسن ظفر سید نے افتتاحی میں کہا کہ توانائی سیکٹر کو متاثر کرنے والی پالیسیوں کا از سر نو جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ برسوں سے ہم توانائی شعبے کے مسائل اور ان کے حل کے بارے میں سنتے آرہے ہیں، لیکن وہ سب سپلائی کے حوالے سے ہوتے تھے۔ ہمیں سپلائی کے بجائے صارفین کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ اس سے نہ صرف صارفین کے مسائل حل ہوں گے بلکہ سپلائی کا مسئلہ بھی حل ہو گا۔انہوں نے کہا کہ اس سمپوزیم کے ذریعے توانائی کے مستقبل کے حوالے سے نقطہ نظر پیش کرنا چاہتے ہیں۔ پاور سیکٹر کے شراکت داروں کو منصوبہ بندی کے ساتھ اقدامات کرنے کے ساتھ اچھی پالیسی، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال،نجی شعبے کی شمولیت اور صارفین پر مبنی انڈسٹری کے قیام پر توجہ دینی چاہیے۔چیئرمین نیپرا توصیف ایچ فاروقی کا اپنا خطاب میں کہنا تھا کہ مہنگی بجلی کے باعث پیداواری لاگت میں بہت بڑھ گئی ہے۔ پیداواری لاگت میں کمی کے لیے ہم Competitive Trading Bilateral Contract Market (CTBCM) کے لیے کام کررہے ہیں۔ سی ٹی بی سی ایم میں حکومت کے ساتھ بجلی کے متعدد خریدار ہوں گے۔ اس کے لیے قواعد و ضوابط تحریر کیے جارہے ہیں۔ہمارے پاس ٹیلی کام انڈسٹری کا ایک کامیاب ماڈل ہے اور ہم اس ماڈل کے پیروی کرتے ہوئے صارفین کو انتخاب کا موقع دیں گے۔ ہم پاور مارکیٹ کو آزاد کررہے ہیں، جس کے بعد آپ اپنی بجلی خود خرید و فروخت کرسکیں گے۔چیئرمین نیپرا نے بتایا کہAlternative Energy Development Board (AEDB) کو سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی میں ضم کیا جارہا ہے، جو انرجی معاہدوں کی توثیق کرے گی۔کے الیکٹرک (کے ای) نے سی ٹی بی سی ایم میں شمولیت اختیار کر لی ہے، حالاں کہ کے ای ایک نجی کمپنی ہے، مگر پھر بھی اس نے نیپرا کے اس نئے نظام میں شمولیت اختیار کی ہے۔ وزیر مملکت اور سرمایہ کاری بورڈ کے چیئرمین محمد اظفر احسن نے اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستان نے توانائی کے بحران پر کامیابی سے قابو پا لیا ہے۔ اب ہمیں متبادل توانائی کا استعمال بڑھانے پر توجہ دینی چاہیے۔اس کے لیے ملک میں دستیاب صاف توانائی کے ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے پائیدار ترقی کے اہداف کے مطابق قابل تجدید توانائی کا حصہ بڑھانا ہوگا۔ پاکستان میں مقامی وسائل پر سرمایہ کاری نہ ہونے اور قدرتی گیس کے ذخائر کم ہونے کے باعث درآمدی ایندھن پر انحصار بڑھتا جارہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تجارت اور سرمایہ کاری کے لیے ایک اہم مارکیٹ ہے۔ سرمایہ کاروں کو اس مارکیٹ سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔اظفر احسن نے بتایا کہ سرمایہ کاری بورڈ کا کام مقامی اور بیرونی سرمایہ کاری کو فروغ دینا ہے۔پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے درست سمت میں کام کیا جارہا ہے، لیکن مسائل اتنے ہیں کہ ان کا حل ایک رات میں ممکن نہیں۔توانائی کے عالمی تناظر میں تبدیلی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے او آئی سی سی آئی کے صدر غیاث خان نے کہاکہ 2019 سے ہم پائیدار توانائی کی جانب منتقلی اور منصفانہ توانائی کے نظام کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ دو سال میں ہمیں دو دھچکے لگے۔ پہلا دھچکا کووڈ 19 تھا، جس کے باعث توانائی کی طلب ختم ہوگئی۔ دوسرا دھچکا روس یوکرین جنگ ہے، جس کے باعث توانائی کی قیمتیں بہت بڑھ گئی ہے۔ ہماری معیشت امپورٹ پر مبنی ہے۔ اگر ہم توانائی کو درآمد نہ کریں تو کرنٹ اکاونٹ خسارہ بھی نہ ہو۔ اس کے لیے ہمیں ضروری اصلاحات کرنا ہوں گی۔ ہمیں ڈی ریگولیٹڈ اور آزاد مارکیٹ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے 60 فیصد متبادل توانائی اور 30 فیصد الیکٹرک وہیکل کا ہدف رکھا ہے۔اگر تھر کے کوئلے پر تمام بجلی کی پیداوار کو منتقل کردیا تو 5 ارب ڈالرز کی بچت ہوگی۔ غیاث خان نے کہا کہ ملک کے پاور سیکٹر کی مرکزیت صارفین ہونا چاہیے۔ ہمیں ان 55 ملین لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن کے پاس اب بھی بجلی نہیں ہے۔ پاکستان بزنس کونسل (پی بی سی) کے چیئرپرسن محمد اورنگزیب نے گرین انرجی اور پاکستانی معیشت کے چیلنجز کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ متبادل ذرائع توانائی میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے۔2030 تک پاکستان میں 60 فیصد بجلی کی پیداوار متبادل ذرائع توانائی سے ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ دنیا بھر میں متبادل توانائی کی قیمت میں تیزی سے کمی ہورہی ہے اور متبادل توانائی کا ٹیرف 9 روپے تک کم ہوگیا ہے۔ ونڈ پاور اور سولر پاور پلانٹس کی فنانسنگ لاگت میں بھی کمی آئی ہے اور پیداوار میں اضافہ ہوا ہے۔متبادل توانائی کے لیے عالمی مالیاتی ادارے اور کمرشل بینک گرین فنانسنگ فراہم کررہے ہیں۔انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ سے گرین بانڈز کے ذریعے سرمایہ حاصل کیا جاسکتا ہے۔محمد اورنگزیب، جو حبیب بینک لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو بھی ہیں نے بتایا کہ ایچ بی ایل ان 26 عالمی بینکوں میں سے ایک ہے جس نے گرین سرمایہ کاری کے اصولوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی چیئرپرسن ڈاکٹر شمشاد اختر نے کہا کہ توانائی کا منصفانہ نظام ضروری ہے۔ ایک منصفانہ نظام پائیداری، رسائی اور قابل استطاعت کے درمیان مناسب توازن پیدا کرے گا۔ پاور سیکٹر ابھی تک ان میں سے کسی ایک پر بھی پورا نہیں اتر پایا ہے۔ حکومت کو بجلی خریدار کی اپنی حیثیت کو تبدیل کرنا چاہیے۔ ہمیں آزاد توانائی فراہم کرنے والوں اور توانائی کے شعبے کے حوالے سے مربوط نقطہ نظر کی ضرورت ہے۔وزیراعظم کے معاون خصوصی برائے سی پیک امور خالد منصور نے پاور سیکٹر پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس پر صنعتوں کا انحصار ہے۔ اگر ہمارے پاس بجلی ہوگی تو صنعتیں چلیں گی۔ پاکستان میں گرمی اور سردی میں بجلی کی کھپت مختلف ہوتی ہے، اسی طرح صنعتوں کا بجلی کا استعمال اور ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ ہمیں ان تمام مسائل پر نظر رکھنا ہوگا۔انہوں نے کہا کہ یہ سمپوزیم پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ ملک توانائی کے ایک بڑے بحران سے دوچار ہے۔ پہلے ہمارے پاس کئی کئی گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، لیکن اب چیزیں تبدیل ہورہی ہیں اور قابل تجدید توانائی کے بہت سے منصوبوں پر کام ہورہا ہے۔سمپوزیم کے دوسرے سیشن میں پینل ڈسکشن کی گئی، جس کا عنوان 'Building Pathways for Market Liberalization' تھا۔ اس سیشن میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے پالیسی ایڈوائزری بورڈ کے چیئرپرسن یونس ڈھاگا، متبادل توانائی ترقیاتی بورڈ کے شاہ جہاں مرزا، وزارت توانائی کے وقاص بن نجیب، نیپرا کے قانونی مشیر ناصر ایاز اور ای ای ایل کے بزنس وی پی شہاب قادر نے مارکیٹ پر مبنی، بجلی کی ریاست سے صارفین تک منتقلی اور مسابقتی ماحول کی اہمیت پر تبادلہ خیال کیا۔اس سیشن کی نظامت اینگرو انرجی کی سربراہ برائے پالیسی وتحقیق اور بزنس انٹیلی جنس ڈاکٹر فاطمہ خوشنود نے کی۔'Unlocking the True Potential of Power Market Players' کے عنوان سے منعقدہ تیسرے سیشن کی نظامت سینئر صحافی خرم حسین نے کی۔ پی بی سی کے سی ای او احسن ملک، کے الیکٹرک کے سی ای او مونس علوی، ایس ای سی پی کے پالیسی بورڈ کے رکن سید اسد علی شاہ، جی ای رینوایبل انرجی کے ڈائریکٹر سیلز پاکستان معین اقبال اور نیپرا کے سی ٹی بی سی ایم کے مشیر گل حسن بھٹو نے بحث میں حصہ لیا۔ مسابقتی پاور مارکیٹ کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے کے الیکٹرک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر مونس عبداللہ علوی نے کہا کہ مسابقتی پاور مارکیٹ صنعتوں کو مسابقتی قیمت پر بجلی ملے گی۔اس حوالے سے ہم صحیح سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جلد ہی بجلی کے متعدد خریدار اور فروخت کرنے والوں کے لیے ایک مارکیٹ موجود ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ کے ای بھی اس مقصد کے لیے کام کر رہا ہے اور ہم ان ضوابط کا انتظار کر رہے ہیں جوسی ٹی بی سی ایم ماڈل کو تقویت دیں گے، تاہم اس کے لیے لیول پلیئنگ فیلڈ ضروری ہے، تاکہ صارفین کے مفادات کا خیال رکھا جاسکے۔سمپوزیم کے اختتامی خطاب میں سندھ کے وزیر توانائی امتیاز احمد شیخ نے کہا کہ یہ ایک تاریخی لمحہ ہے۔ یہ سمپوزیم پالیسیوں کے بارے میں بات کرنے اور مارکیٹ کے حوالے سے بحث کی ایک بہترین جگہ ہے۔ سندھ حکومت نے توانائی کے شعبے پر سخت محنت کی ہے اور اس کے تمام بڑے کھلاڑیوں کے ساتھ سرکاری/نجی شعبوں میں تعلقات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے توانائی کے شعبے کے حوالے سے سنجیدہ ہیں۔ سندھ حکومت پاور سیکٹر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنر شپ پر توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان کے توانائی کے شعبے کے مستقبل کے لیے اچھی پالیسیوں اور منصوبوں کی ضرورت ہے۔ تھر کول پروجیکٹ، سولر انرجی اور چین پاکستان اکنامک کوریڈور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے امتیاز شیخ نے کہا کہ تھر کول سے بہت کامیابی سے بجلی بنائی جارہی ہے۔تھر میں مزید دو پاور منصوبوں کا جلد افتتاح ہوگا۔سمپوزیم میں اینگر و انرجی لمیٹڈ نے پاکستان کے معروف اسٹیل مینوفیکچررز آغا اسٹیل کے ساتھ توانائی کی خریداری کے معاہدے کی ٹرم شیٹ پر دستخط کیے۔ ای ای ایل اور اینگرو پولیمر اینڈ کیمیکلز لمیٹڈ کی طرف سے ایک لیٹر آف انٹینٹ پر بھی دستخط کیے گئے۔