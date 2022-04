صنف آہن کی "آ رزو " تنقید کا نشانہ بن گئیں

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی ڈرامہ سیریل صنف آہن کی تازہ نشر ہونیوالی قسط میں اپنے ایک فعل کی وجہ سے اداکارہ سریا یوسف (آرزو ) تنقید کا نشانہ بن گئیں۔

حال ہی میں نشر ہونیوالی ڈرامے کی قسط میں آ رزو کو اس کا سابقہ منگیتر آرمی چھوڑنے کے لیے مجبور کرتا ہے جس کے لیے برے ہتھکنڈے بھی استعمال کرتا ہے جس میں ایک طریقہ یہ استعمال کرتا ہے کہ وہ اس کی تصاویر وائرل کر دیتا ہے تا کہ وہ آرمی کو چھوڑ کر واپس آ جائے لیکن وہاں پر موجود ایک سینیئر میجر اسامہ اس سارے معاملے کو حل کرتے ہیں اور آرزو کو اس مصیبت سے نجات دلاتے ہیں.

اس پر سوشل میڈیاناقدین کا کہنا تھا کہ آ رزو کو اپنے سینیئر سے مدد لینے کے بجائے سائبر کرائم سے مدد لینی چاہیے تھی۔

ایک صارف امام احمد نے طنز کرتے ہوئے لکھا کہ ” اگر آپ کو کوئی گھریلو مسئلہ ہے یا کسی سے محبت کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے تو آ پ پاکستان ملٹری اکیڈمی ( پی ایم اے ) جوائن کر لیں“۔

If you are suffering from Parental issues, BF issues, Ego issues, Marriage issues and want to fix them. Join PMA! #SinfeAahan pic.twitter.com/mXmROisat0

مدیحہ نے پوسٹ کیا کہ ” مجھے نوریز کے لیے برا لگ رہا ہے“۔

ایک صارف بزی سوشی نے آ رزو کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ”یہ آ رزو ڈینئل کا صنف آہن کا سفر ہے، وہ اپنے حالات بدلنا چاہتی ہے لیکن اس ذہنی اذیت نے اس سے اس کا اعتماد چھین لیا“۔

So this is Arzu Daniel’s journey in #SinfeAahan

One of the most beautiful development of a character has been of this girl, who was meek, exploited by her toxic ex and poor. In this thread I am going to enclose all the vids I can find of her. How she acquires confidence