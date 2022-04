غیرملکی ہیڈ کوچ کا بھی پاکستانی کھلاڑیوں کیساتھ روزہ، اپنا تجربہ شیئرکردیا

لاہور(مانیٹرنگ ڈیسک) پاکستان کی قومی ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ سیگفریڈ ایکمین بھی کھلاڑیوں کے ساتھ ماہ صیام کے روزے رکھ رہے ہیں۔ نیوز ویب سائٹ ’پرو پاکستانی‘ کے مطابق62سالہ سیگفریڈ ، جو نیدرلینڈ کے شہری ہیں، انہوں نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام جاری کرتے ہوئے بتایاکہ ”آج میں زندگی میں پہلا روزہ رکھنے کا تجربہ حاصل کر رہا ہوں۔ کوچ کی حیثیت سے میں نے کھلاڑیوں کے ساتھ روزہ رکھنے کی کوشش کی ہے۔“

سیگفریڈ اپنی ٹویٹ میں لکھتے ہیں کہ” یہ ایک خاص تجربہ ہے۔ ایک معمولی سردرد کے علاوہ تمام دن میں نے بہت اچھا محسوس کیا اور اس ہفتے میں باقی تمام روزے بھی رکھوں گا۔“تیسرے روز سحری کے وقت سیگفریڈ نے ٹوئٹر پر ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے کھانے کی پلیٹ اٹھا رکھی ہوتی ہے۔

Day 3 of Ramadan and still fasting. Today I chooses a. Hot breakfast and hopefully that will guide me better trough the day. No hunger and thirst. Enjoy Ramadan and learning a lot about myself . pic.twitter.com/yTXEnDkr7d