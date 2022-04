'میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی، حسن علی کا بیان

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ باولر حسن نے دورۂ آسٹریلیا کے دوران اپنی خراب کارکردگی کا اعتراف کرلیا۔

انہوں نے ٹوئٹر پر جاری بیان میں آسٹریلوی ٹیم کے تاریخی دورہ پاکستان پر شکریہ ادا کیا۔ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میری حالیہ کارکردگی اچھی نہیں رہی، یہاں میں اپنے کپتان بابراعظم اور تمام مداحوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے سپورٹ کیا اور مجھے یقین دلایا کہ میں انشااللہ مضبوط واپس آؤں گا۔قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا حسن علی کی پرفارمنس پر کہنا تھا کہ حسن علی پر بُرا وقت چل رہا ہے ہم اسے بیک کررہے ہیں اور کرتے رہیں گے، حسن نے ہمیں بہت میچز جتوائے ہیں۔

- Thankyou Team Australia ???????? for visiting Pakistan ????????

Also, I am well aware that my recent performance has been below par. Here, I would like to thank my captain #BabarAzam & all the fans for supporting & believing in me I will come back stronger inshAllah#PakistanZindabad ❤️ pic.twitter.com/uSgIpHm5HR