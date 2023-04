اداکارہ ایمان علی کا عجیب بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف اداکارہ ایمان علی کا عجیب بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف

لاہور(فلم رپورٹر)پاکستان شوبز کی خوبرو اداکارہ و ماڈل ایمان علی نے انکشاف کیا ہے کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس کی وجہ سے انہیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔حال ہی میں ایمان علی ایک نجی ٹی وی شو میں شریک ہوئیں جہاں اپنی بیماری کے حوالے سے انکشاف کرتے ہوئے اداکارہ نے بتایا کہ وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہیں جس میں وہ بینائی سے محروم ہوجاتی ہیں اور ان سے چلا پھرا بھی نہیں جاتا۔اداکارہ نے بتایا کہ وہ ’Multiple sclerosis‘ میں مبتلا ہیں جس کے ساتھ ہی زندگی گزارنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے وہ اکثر چیزوں کے نام بھول جاتی ہیں۔ایمان نے بتایا کہ پچھلے ڈیڑھ سال سے ان کے ہاتھ کام نہیں کر رہے بلکل سْن ہوگئے ہیں جبکہ انہیں بولنے میں بھی دشواری ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اب تو انٹرویو دینا بھی مشکل ہو گیا ہے۔یمان علی نے واضح کیا کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں آپ چیزوں کے نام تک بھول جاتے ہیں ’جیسے مجھے اکثر امی سے پوچھنا پڑتا ہے کہ جس پر ہم کھانا کھاتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں۔

یعنی ٹیبل کا نام بھول جاتی ہوں۔‘

ایمان کا کہنا تھا کہ وہ اس بیماری کو ایک چیلنج کی طرح لے رہی ہیں اور اسے دماغ پر سوار نہیں کر رہیں کئی بیماریاں ہوتی ہیں جو نظر نہیں ا?تیں ’۔ ان کا کہنا تھا وہ اپنی اس بیماری کی طرف زیادہ توجہ نہیں دیتیں اور لوگوں سے ہنسی مزاق کرتی رہتی ہیں۔

واضح رہے کہ ’Multiple sclerosis‘ ایک ایسی بیماری ہے جو بظاہر تو نظر نہیں ا?تی تاہم اس بیماری میں ریڑھ کی ہڈی اور دماغ متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بولنے چلنے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے جبکہ اس سے بینائی اور یادداشت بھی متاثر ہوتی ہے۔

شیئر

ٹویٹ

شیئر

مزید شیئر

ایکسپریس میڈیا گروپ اور اس کی پالیسی کا کمنٹس سے متفق ہونا ضروری نہیں۔

by Taboola

Sponsored Links

You May Like

??????????????????????????????? 5????????,??…NDTV Khabar

??????????????????????????????????…NDTV Khabar

??????????????????????????????????? …NDTV Khabar

???????????????????? PHOTOS???????????…NDTV Khabar

??????-????????????????????????,??????????…NDTV Khabar

Lahore میں ڈیٹا سائنس ماسٹرز پروگرام آپ کی سوچ سے بھی…ڈیٹا سائنس ماسٹر | اشتہارات تلاش کریں۔

Lahore میں استعمال شْدہ کاریں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ سستی…استعمال شدہ کار کی قیمتیں۔ اشتہارات تلاش کریں۔

???????????????????????,????????????????? …NDTV Khabar

????????????????????????? PM????,?????????…NDTV Khabar

??????????????????????????????????????????? …NDTV Khabar

سروے

کیا آپ شہبازشریف کی حکومتی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟

ہاں

نہیں

نتائج ملاحظہ کریں

مقبول خبریں

سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ گرفتار

گرل فرینڈ کی کسی اور سے شادی پر ناراض نوجوان نے تحفے میں بم بھیج دیا، دلہا ہلاک

ایمان علی نے خطرناک بیماری میں مبتلا ہونے کا انکشاف کر دیا

نایاب ترین شارک راہ بھٹک کر ساحل تک پہنچ گئی

ا?ئی پی ایل میں انجری، کین ولیمسن بیساکھی پر ا? گئے

شاداب کا ستارہ گردش میں آتے آتے رہ گیا

چین کا مْودی کی چالاکی کا کرارا جواب، اروناچل پردیش کی گیارہ جگہوں کے نام تبدیل

سوئیڈن کی عدالت کا اسلاموفوبیا فیصلہ، قرا?ن پاک نذر ا?تش کرنے پرپابندی کالعدم

تازہ ترین سلائیڈ شوز

ایوانِ صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب

رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ

ایوانِ صدر میں سول اعزازات دینے کی تقریب

رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ

1

2

ایکسپریس اردو

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

ایکسپریس کے بارے میں

ضابطہ اخلاق

ایکسپریس ٹریبیون

ہم سے رابطہ کریں

تمام مواد کے جملہ حقوق محفوظ ہیں © 2023 ایکسپریس اردو