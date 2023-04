محمد حفیظ نے شاندار اعزاز حاصل کر لیا 

لندن(ڈیلی پاکستان آن لائن ) پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان محمد حفیظ کو میلبورن کرکٹ کلب (ایم سی سی) کی اعزازی تاحیات رکنیت سے نواز دیا گیاہے۔

تفصیلات کے مطابق ایم سی سی نے ٹوئٹر پر تاحیات اعزازی رکنیت حاصل کرنے والے 17 کھلاڑیوں کی فہرست جاری کی۔ایم سی سی کے چیف ایگزیکٹِو اور سیکریٹری گائے لیوینڈر کا کا کہنا تھا کہ جن ناموں کا اعلان کیا جارہا ہے وہ جدید دور کے کچھ عظیم بین الاقوامی کھلاڑی ہیں اور کلب کی خوش قسمتی ہے کہ وہ ان کھلاڑیوں کو بطور کلب کے ممبران شامل کرنے جارہا ہے۔

محمد حفیظ نے اعزاز ملنے پر شکریہ ادا کرتے ہوئے ٹویٹ میں لکھا کہ کرکٹ کی خدمات کے اعتراف میں مجھے اعزازی تاحیات رکنیت دینے پر ایم سی سی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔

I would like to express my deepest gratitude to @MCCOfficial honouring life membership acknowledging my services to this beautiful game of cricket ????. Looking forward to meet new friends & add value as member of MCC. pic.twitter.com/Z85nkIcnqV