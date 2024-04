 آسٹریلیا میں لوگ اِس حق میں ہیں کہ بچّے کا یہ حق بنتا ہے کہ اُس کے اپنے ماں باپ ہوں، اُن لوگوں کی نسبت جو ہم جنس پرست شادی کرتے ہیں 

مصنف:ع۔ غ۔ جانباز

قسط:97

"Kids need a mum and Dad"

آسٹریلیا میں ایک سروے کے مطابق لوگ اِس بات کے حق میں ہیں کہ بچّے کا یہ حق بنتا ہے کہ اُس کے اپنے ماں اور باپ ہوں۔ اُن لوگوں کی نسبت جو ہم جنس پرست شادی کرتے ہیں اور پھر کسی طرح سے ایک بچّے کو گود لے لیتے ہیں۔

آسٹریلین میرج فورم کے مقرّر کردہ ”گیلیکسی پول“جن کے 1200 آسٹریلین لوگوں سے رابطہ کرنے پر معلوم ہوا کہ چار میں سے تین اِس بات پر مُتفق تھے کہ سوسائٹی کو یہ یقینی بنانا چاہیے کہ بچّے کی نگہداشت اُس کے اپنے ہی ماں باپ کریں۔ تقریباً 50 فیصد نے کہا کہ بچّے کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے کہ اُس کے اپنے ماں اور باپ ہوں۔ اِس کی نسبت کہ2 مردوں کو یہ حق دیا جائے کہ وہ سیم سیکس میرجکریں اور پھر اِدھر اُدھر سے بچّہ لے کر اُس کی پرورش کریں جبکہ 30 فیصد نے کہا دونوں فریق ہی حق بجانب ہیں۔ 20 فیصد نے کہا کہ مرد کا مرد کے ساتھ شادی کرنے کا حق بھی زیادہ ضروری ہے۔

اِس فورم کے پریذیڈنٹ David Van Gend نے رپورٹرز کو کینبرا میں اپنے چیمبر میں بتایا کہ آسٹریلین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ سیم سیکس میرج کے قانون کو اگر پاس کردیا جائے تو بچّوں کے اُس پیدائشی حق کی نفی ہوگی کہ اُس کے دونوں یعنی اپنا باپ بھی اور اپنی ماں بھی ہو۔ جب تک آسٹریلین یہ سمجھ نہیں پاتے کہ سیم سیکس میرج، سیم سیکس ایڈوبشن (کسی کا بچّہ لے لینا) اور سیم سیکس سوروگیسی (عورت کا معاوضہ لے کر بچّہ جننا) ایک اکٹھاا پیکج ہے۔ جس کو آپ مصنوعی طور پر علیٰحدہ نہیں کرسکتے۔ اور پھر اُس کے ساتھ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کیا خرید رہے ہیں اگر وہ سیم سیکس میرج کے قانون کو پاس کردیں یا کروا دیں۔

مکانوں کی بڑھتی ہوئی قیمت کے خلاف اُٹھتی ہوئی Political Noise

آسٹریلین فیڈرل گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے موسم بہار کے سیشن میں بیرونی سرمایہ کاری کے متعلق ایک فریم ورک کی منظوری دے گی۔ نئے قانون کا اِطلاق یکم دسمبر 2015ء سے ہوگا۔ رئیل سٹیٹ میں سرمایہ کاری کا کام فارن انویسٹمنٹ ریویو بورڈ سے لے کر آسٹریلین ٹیکسیشن آفس کو دے دیا جائے گا۔

قصّہ مختصر یہ کہ غیر ملکی آدمی یا پڑھنے کے لیے آئے ہوئے طالب علم کو پراپرٹی خریدنے کے لیے پہلے سے منظوری لینی پڑے گی۔ عارضی طور پر یہاں رہائشی شخص کو کرایہ پر پراپرٹی دینے کا اختیار نہ ہوگا۔ بلکہ یہ جگہ چھوڑنے سے پہلے اُسے اِس پراپرٹی کو فروخت کرنا پڑے گا اور جو رئیل سٹیٹ ڈیلرز بیرونی سرمایہ کاروں کی مدد کر کے قانون شکنی کریں گے اُن کو بھاری جرمانے کیے جائیں گے۔ Australian Tax Payers پر پڑنے والے خرچ کی بجائے بیرونی سرمایہ کاری درخواستوں کی سکریننگ کا خرچہ اُن ہی سرمایہ کاروں پر ہی Fee کی شکل میں لاگو ہوگا۔

رہائشی پراپرٹی جِس کی مالیّت $ 1 Million کے لیے فیس $ 5000/- ہے۔ یہ فیس $10000/- ڈالر ہوجائے گی۔

اِس کے علاوہ "Criminal & Civil Penalities for breaches of foreign investment rules which apply to residential real estate"۔ ڈیلرز پر بھی اِسی طرح کی پنیلٹیز لاگو ہونگی۔ اُوپر بیان کردہ ٹیمپریری ریذیڈنٹس پر بھی یہ پنیلٹیز لاگو ہونگی۔ مذکورہ پنیلٹیز سے چینی سرمایہ کاروں کو آسٹریلین پراپرٹی خریدنے کا رُجحان کم ہوجائے گا۔ لیکن کریڈیبلٹی آسٹریلیا کی پراپرٹی مارکیٹ کی چائنہ میں بڑھے گی اور سرمایہ کاری آسٹریلیا میں بڑھے گی اور گھروں کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔

چائنہ کی کیپٹل مارکیٹ، سرمایہ کاری مارکیٹ کی لبرل آئزیشن کی وجہ سے وہاں سے سرمایہ پھر بھی باہر نکلے گا اور گھروں کی قیمت میں اضافہ ہوگا۔

قانونی اصلاحات کا اِطلاق چائنیز اور نان ریذیڈنٹ لوگوں پر ہونے سے یہ ایک غلط فہمی ہی ہوگی کہ رہائشی مکانوں کی قیمت میں گراؤٹ یا کمی آئے گی۔ (جاری ہے)

