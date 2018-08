جمائما خان اور ان کے بچوں پر جھوٹے الزام کے بعد غنویٰ بھٹو نے معافی مانگی تو جمائما خان نے ایسی بات کہہ دی کہ عمران خان بھی حیران رہ جائیں گے

لندن (ڈیلی پاکستان آن لائن )سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی بہو غنویٰ بھٹو کی جمائما خان سے لڑائی کے بعد صلح ہو گئی ۔مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر غنویٰ بھٹو نے جمائما کی اپنے بچوں کے ساتھ میکسکوں میں لی گئی تصویر کو اسرائیل کی تصویر قرا ر دیا تھا جس پر بحث کا آغاز ہوا لیکن اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی غنوی بھٹو نے معافی مانگ لی ۔

جمائما کے اس ٹوئٹ کے بعد غنویٰ بھٹو نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ ’وہ میکسیکو تھا، معافی چاہتی ہوں۔ کس طرح تصورات لوگوں کو باآسانی اندھا کردیتے ہیں اور ان میں ’میں‘ بھی شامل ہوں۔ لیکن پلیز مجھے شرم کے بارے میں لیکچر مت دیں۔‘

@Jemima_Khan . Oh my god! that was Mexico ? My apologies. How perceptions can easily blind people , even me. But please, please do not lecture me about shame .

پیپلز پارٹی شہید بھٹو کی سربراہ غنویٰ بھٹوکے اس ٹوئٹ کے جواب میں جمائما گولڈ اسمتھ نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ’معافی قبول کرلی گئی ہے، شکریہ۔ انہوں نے مزید کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ کے بچوں کو سیاسی وجوہات کی بنا پر غیر منصفانہ رویے کا سامنا ہے لیکن پھر بھی آپ نے معافی مانگی اس پر آپ کی تعریف کرتی ہوں۔جمائما نے ٹوئٹ میں یہ بھی لکھا کہ ’اگلی بار ایسا کرنے سے پہلے دو بار سوچئے گا ضرور کیونکہ وہ پاکستان یا کہیں بھی سیاست کا حصہ نہیں ہیں۔

Apology accepted. Thank you. I know your own lovely children have been attacked unfairly for political reasons so I’d appreciate it if you’d please think twice before doing the same to mine. They are not involved in politics in Pakistan nor anywhere else.