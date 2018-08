عدالتی حکم پر این اے 131 میں دوبارہ گنتی شروع، عمران خان اور خواجہ سعد رفیق میں سے کون آگے ہے؟ بڑی خبر آ گئی

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن) لاہور ہائیکورٹ کے حکم پر قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 131 میں دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہو گیا ہے جس کا اعلان خواجہ سعد رفیق نے ٹوئٹر پر کیا۔

خواجہ سعد رفیق نے قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 131 کے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے دوبارہ گنتی کیلئے جاری ہونے والے نوٹس کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا ”الحمد اللہ!!! لاہور ہائیکورٹ کے حکم کے مطابق دوبارہ گنتی کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ این اے 131 کے ریٹرننگ آفیسر کی جانب سے دوبارہ گنتے کیلئے نوٹس جاری کر دیا گیا ہے۔ “

Al humdo Lillah the process of re counting has been started under the orders of hnbl LHC

the re counting notice has been issued by the RO NA 131 pic.twitter.com/YZinQl9Hxt