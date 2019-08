مقبوضہ کشمیر کی تقسیم کا بل منظور ہونے کے بعد کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکنے کیلئے مودی نے اردو زبان میں پیغام جاری کردیا

نئی دلی (ڈیلی پاکستان آن لائن) بھارتی لوک سبھا میں آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی قرار داد اور مقبوضہ جموں و کشمیر اور لداخ کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کا بل منظور ہونے کے بعد ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ اردو میں ٹویٹ کرتے ہوئے مظلوم کشمیریوں کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہوئےانہیں مبارک باد دی ہے اور کہا ہے کہ جموں وکشمیر کی تقسیم کابل پاس ہوناایک یادگار لمحہ ہے،بل پاس ہونےکےبعداب وہ جموں وکشمیر کےنوجوانوں کو قومی دھارےمیں لائیں گےاور اُنہیں اپنی ہنر مندی اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے وسیع مواقع فراہم کریں گے۔

تفصیلات کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے انڈین وزیر داخلہ امیت شاہ کو بل پاس ہونے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ہم سب ایک ہیں اور ہم ایک ساتھ مل کر 130 کروڑ ہندوستانیوں کے خوابوں کو شرمندہ ٔ تعبیر کریں گے،یہ ہماری پارلیمانی جمہوریت میں ایک یادگار لمحہ ہے ، جب جموں و کشمیر سے متعلق بل زبردست حمایت کے ساتھ منظور ہوا ہے، جموں و کشمیر کو اس سے فائدہ پہنچے گا۔انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر اب بیڑیوں سے آزاد ہو چکا ہے،اب جموں و کشمیر کے نوجوانوں کو قومی دھارے میں لائیں گے اور انہیں اپنی ہنر مندی اور صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کے وسیع مواقع فراہم کریں گے،مقامی بنیادی ڈھانچے میں اہم اصلاح رونما ہو گی،بھارتی لوک سبھا میں واضح اکثریت کے ساتھ بل پاس ہونے کے بعد لداخ کے عوام کا دیرینہ مطالبہ پایۂ تکمیل کو پہنچا ہے،یہ فیصلہ ان کے خطے کی مجموعی خوشحالی کو مہمیز کرے گا اور بہتر ترقیاتی سہولتوں کو یقینی بنائے گا۔انہوں نے کہا کہ بھارتی پارلیمنٹ میں سیاسی پارٹیوں نے اس موقع پر اپنی بیداری کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اپنی حمایت دی، نظریاتی اختلافات کو فراموش کرکے بحث میں حصہ لیا ،جس نے ہماری پارلیمانی جمہوریت کے وقار میں اضافہ کیا ہے،بل پاس کرنے پر میں تمام اراکین پارلیمنٹ، سیاسی پارٹیوں اور ان کے قائدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔

بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے ٹوئٹر پر 5 زبانوں میں مبارکباد کا پیغام دیا ۔

Together we are, together we shall rise and together we will fulfil the dreams of 130 crore Indians!

A momentous occasion in our Parliamentary democracy, where landmark bills pertaining to Jammu and Kashmir have been passed with overwhelming support!