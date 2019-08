بھارت کا غیر قانونی اقدام ،اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے بھی بڑا قدم اٹھانے کا اعلان کر دیا

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن)اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے کہا ہے کہ سیکیورٹی کونسل کے صدر کو مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیرقانونی اقدام سے متعلق آگاہ کروں گی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری پیغام میں ملیحہ لودھی نے کہا کہ وہ آج سیکیورٹی کونسل کے صدر سے ملاقات کریں گی اور مقبوضہ کشمیر میں سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے خلاف بھارت کے غیرقانونی اقدام اور اس کے نتیجے میں علاقائی امن اور خطے میں پیدا ہونے والی سیکیورٹی خدشات سے متعلق بھی انہیں آگاہ کریں گی کیونکہ بھارت نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔انہوں نے کہا کہ وہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے سیکیورٹی کونسل کے صدر کو لکھا جانے والا خط بھی ان کے حوالے کریں گی جس میں بھارتی اقدام کو مکمل طور پر مسترد کیا گیا ہے ،پاکستان اقوام متحدہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر سے متعلق اپنی قراردادوں پر عملدرآمد یقینی بنائے۔

واضح رہے کہ بھارت نے یکطرفہ طور پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی ریاستی حیثیت ختم کردی ہے اور لوک سبھا سے مقبوضہ جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت دینے والے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی قرار داد اور مقبوضہ کشمیر کی دو حصوں میں تقسیم کا بل بھاری اکثریت سے منظور کرلیا ہے ، بھارتی صدر رام ناتھ کووِند نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آئین کے آرٹیکل 370 کو ختم کرنے کے بل پر دستخط کر دیئے ہیں۔بھارت کے اس اقدام پر وزیر اعظم عمران خان نے سخت ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت نےجو کچھ کیا، اب دنیا کے کچھ کرنے کا وقت آ گیا ہے کیونکہ اب اگر کچھ نہ کیا تو پھر سب کا نقصان ہو گا، بھارت نے حملہ کیا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان جواب نہ دے، بات روائتی جنگ کی طرف گئی تو ٹیپو سلطان کی طرح خون کے آخری قطرے تک لڑیں گے۔

I will be meeting the President of the UN Security Council today at UNHQ to apprise her about the threat to regional peace and security posed by India’s illegal actions in occupied Jammu and Kashmir and its violations of SC resolutions and international law pic.twitter.com/v091OhZyAS

I will also be handing over to President of SC, the letter from FM SM Qureshi to UNSG which categorically rejects the illegal Indian annexation of occupied J&K in express violation of SC resolutions and calls upon the SC to ensure full compliance with its own resolutions on J&K pic.twitter.com/ekf8nTzJ6k