”بین سٹوکس کو آﺅٹ کرنے کیلئے کچھ خاص چاہئے اور محمد عباس نے۔۔۔“ کمنٹری پر موجود ناصر حسین کے جملے نے محمد عباس کی شاندار گیند کو یادگار بنا دیا

مانچسٹر (ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جاری پہلے ٹیسٹ میچ میں پاکستانی بلے بازوں کے بعد باﺅلرز کی عمدہ کارکردگی کا سلسلہ بھی جاری ہے جنہوں نے انگلش بیٹنگ لائن کو شدید مشکل میں ڈال دیا ہے۔

انگلینڈ کے 3 کھلاڑی صرف 12 کے مجموعی سکور پر پویلین لوٹ چکے ہیں اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو کوئی شک نہیں کہ پاکستان یہ میچ جیت جائے گا۔ پاکستانی باﺅلنگ کی اب تک کی سب سے خاص بات محمد عباس کی وہ گیند ہے جس پر کیرئیر کی زبردست فارم میں موجود بین سٹوکس بھی کلین بولڈ ہو گئے اور سوشل میڈیا پر ان کی تعریف کے پل باندھے جا رہے ہیں۔

That is special from Mohammad Abbas ????#CricketForAll | #ENGvPAK ????????????????????????????????????????pic.twitter.com/X4oGGf164x