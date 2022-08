عامر لیاقت کی قبر کشائی کا معاملہ، بشریٰ اقبال نے نظرثانی کی درخواست دائر کرنے کا اعلان کردیا

کراچی (ویب ڈیسک) سابق رکنِ قومی اسمبلی و معروف میزبان عامر لیاقت کی قبر کشائی کے حکم کو معطل کرنے کے لیے سیشن کورٹ میں نظرثانی کی درخواست جمع کروانے کا اعلان کردیا۔

عامر لیاقت کی سابقہ، پہلی اہلیہ، میزبان و اسلامک اسکالر بشریٰ اقبال کی جانب سے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر ایک پیغام جاری کیا گیا ہے۔انہوں نے لکھا کہ ’ہم مرحوم عامر لیاقت کی قبر کشائی کے حکم کو معطل کرنے کے لیے سیشن کورٹ میں نظرثانی کی درخواست جمع کرانے جا رہے ہیں، امید ہے کہ اللّٰہ اس معاملے کو احمد اور دعا (بیٹا اور بیٹی) کے حق میں حل کر دے گا، انشاء اللّٰہ‘۔

We are going to submit a revision application in sessions court to suspend the order of the exhumation of Late Aamir Liaquat. Hopefully Allah will resolve this matter in favour of Ahmed & Duaa. In sha Allah.