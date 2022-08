ممبئی (ویب ڈیسک) بالی ووڈ کی پرکشش اداکارہ سوارا بھاسکر نے ایک ٹوئٹر صارف کو ٹرولنگ کرنے پر تمیز سکھا دی۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر سوارا نے ’جہاں چار یار‘ کے متعلق پوسٹ کی جس کے جواب میں ٹوئٹر صارف امیت کمار نے کہا کہ اس فلم کے سنیما گھر میں آنے کا شدت سے انتظار ہے۔

Waiting eagerly for the movie to hit the theatres ❤️