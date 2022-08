روسی شہری اور اس کی یوکرینی گرل فرینڈ نے بھارت میں شادی کرلی

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) کہتے ہیں کہ محبت سرحدوں کی پابند نہیں ہوتی۔ گزشتہ دنوں اس کہاوت کا ایک عملی مظاہرہ بھارت میں دیکھنے میں آیا جہاں ایک روسی شہری اپنی یوکرینی گرل فرینڈ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گیا۔ انڈیا ٹائمز کے مطابق اس روسی شہری کا نام سرگئی نویکوف اور اس کی یوکرینی دلہن کا نام ایلونا براموکا ہے جنہوں نے ریاست ہماچل پردیش میں ہندومذہب کے مطابق شادی کی۔ ان کی شادی کی تقریب ایک دھرم شالا میں ہوئی۔

سرگئی اور ایلونا کے ممالک روس اور یوکرین کے مابین اس وقت جنگ چھڑی ہوئی ہے، جس میں ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تاہم سرگئی اور ایلونا نے ثابت کر دیا ہے کہ انجام کار فتح محبت ہی کی ہوتی ہے۔سرگئی اور ایلوناکی شادی کی ویڈیو نیوز ایجنسی اے این آئی کی طرف سے سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے جس میں دولہا دلہن کو بھارت کے روایتی عروسی جوڑوں میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ان کی شادی کی تقریب میں مقامی لوگوں نے بھی شرکت کی۔

#WATCH | Himachal Pradesh: Sergei Novikov, a Russian national tied the knot with his Ukrainian girlfriend Elona Bramoka in a traditional Hindu ceremony in Dharamshala on August 2. pic.twitter.com/0akwm2ggWr