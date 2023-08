ایلون مسک کا پھر مارک زکربرگ سے فائٹ کا عندیہ

کیلی فورنیا (ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹیسلا، اسپیس ایکس اور ایکس (سابقہ ٹوئٹر) کے مالک ایلون مسک نے ایک بار پھر میٹا کے سی ای او مارک زکربرگ کے ساتھ مکسڈ مارشل آرٹ فائٹ کا عندیہ دیا ہے۔انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں کہا کہ مارک زکربرگ سے مجوزہ کیج فائٹ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر لائیو اسٹریم کی جائے گی۔ایلون مسک نے کہا کہ ایکس پر لائیو اسٹریم ہونے والی فائٹ سے اکٹھی ہونے والی تمام رقم فلاحی مقاصد کے لیے خرچ کی جائے گی۔تاہم انہوں نے فائٹ کے حوالے سے مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔

Zuck v Musk fight will be live-streamed on ????.



All proceeds will go to charity for veterans.