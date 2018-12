آئی جی تبادلہ کیس،وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اعظم سواتی کا مستعفی ہونے کا فیصلہ

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن)وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی نے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیا ہے۔

نجی ٹی وی چینل پبلک نیوز نے وزیراعظم ہاﺅس کے ذرائع کے حوالے سے کہا ہے کہ اعظم سواتی نے رضاکارانہ عہدے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کر لیاہے ،

ذرائع وزیراعظم ہاﺅس کا کہناتھا کہ آئی جی اسلام آباد تبادلہ سپریم کورٹ میں زیرسماعت ہے،عدالت کا حتمی فیصلہ آنے تک وفاقی وزیر اپنا عہدہ نہیں رکھیں گے،واضح رہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی کہا تھا کہ اگراعظم سواتی ذمہ دار قرارپائے گئے تووہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو جائیں گے۔

