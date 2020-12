2 کروڑ ہرجانے کے دعویٰ پر حدیقہ کیانی کا موقف بھی آگیا، کمر کس لی

کراچی(ویب ڈیسک) گلوکارہ حدیقہ کیانی نے فیصل آباد کی رہائشی خاتون کی جانب سے ان پر 2 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ دائر کرنے پر ردعمل دیا ہے۔

فیصل آباد کی رہائشی خاتون نے چند روز قبل حدیقہ کیانی کے بیوٹی سیلون کی فیصل آباد میں واقع مقامی فرنچائز پر الزام لگایا تھا کہ اس سیلون سے بالوں کا ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ان کے بال جھڑنا شروع ہوگئے ہیں کیونکہ بیوٹی سیلون میں ان کے بالوں پر جو کریمیں استعمال کی گئیں وہ غیر معیاری تھیں۔

خاتون نے حدیقہ کیانی کے بیوٹی سیلون پر 2 کروڑ ہرجانے کا دعویٰ بھی دائر کیا ہے۔ تاہم اب حدیقہ کیانی نے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔

It appears that some recent hearsay regarding one of my franchised salons is causing a bit of a news media frenzy, I wanted to take a minute to address these allegations and assure all of our loyal customers that none of these allegations are true.