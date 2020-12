بختاور سے منگنی کے بعد محمود چوہدری اپنے گھر روانہ ہوگئے

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین و سابق صدر آصف علی زرداری کی بڑی صاحبزادی اور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ بختاور بھٹو کے منگیتر محمود چوہدری اپنے گھر متحدہ عرب امارات روانہ ہوگئے۔

اس حوالے سے محمود چوہدری نے مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر اپنی تصویر شیئر کی ہے جس میں ان کے پاس بیگز موجود ہیں جنہیں دیکھ کر واضح ہورہا ہے کہ وہ ائیرپورٹ پر موجود ہیں اور اپنے گھر واپس جارہے ہیں۔

See you soon Karachi. IA https://t.co/ViuL61OXK0 pic.twitter.com/SI8mSiOWDX