بھارت میں متنازعہ زرعی قانون آنے پر ہزاروں سکھوں کا لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ

لندن(مجتبی علی شاہ )بھاتی حکومت کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف سکھ کمیونٹی کے ہزاروں افراد نے لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ جیو نیوز کے مطابق لندن میں ہزاروں سکھ متنازع زرعی قوانین کے خلاف سراپا احتجاج ہیں اور انہوں نے بھارتی ہائی کمیشن کا گھیراو کرلیا۔ایک ہزار سے زائد سکھوں کے بائیک اور کاروں پر لندن پہنچنے پر ٹریفک کا نظام درہم برہم ہوگیا جبکہ احتجاج کے سبب وسطی لندن کا نظام زندگی بھی بری طرح متاثر ہے۔کسانوں کی حمایت میں ریلی سے وسطی لندن کی فضا بھارت کے خلاف نعروں سے گونج اٹھی ہے جبکہ مظاہرین کا کہنا ہے کہ مودی حکومت کسانوں کے معاشی قتل عام میں ملوث ہے۔بھارت کے خلاف لندن کے علاوہ دیگر شہروں میں بھی مظاہروں کا اہتمام کیا گیا ہے۔

واضح رہے کہ بھارت کے دارالحکومت دہلی اور دیگر ریاستوں میں کئی روز سے کسانوں کا زرعی قوانین کے خلاف احتجاج جاری ہے جبکہ حکومت اور کسانوں کے درمیان مذاکرات کے 5 دور ہوچکے ہیں جو کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوئے ہیں۔بھارت کو کسانوں کے احتجاج کے باعث دنیا میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور اب کسانوں کی حمایت میں لندن میں احتجاج کیا گیا ہے۔

Thousands of Sikhs gather in London to show support for the protesting farmers in India who have come under crackdown from the Modi govt. Sikh protestors came in thousands to lay siege of Indian High Commission London #PunjabFarmers #FarmerProtest #iStandWithFarmers pic.twitter.com/232x0NIiYF