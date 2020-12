شاہد خان آفریدی کی اپنی بیٹی کے ساتھ خوبصورت تصویر وائرل ہوگئی

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور مایہ ناز آل راؤنڈ شاہد خان آفریدی کی اپنی بیٹی کے ساتھ خوبصورت تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر پاکستانی سٹار کرکٹر شاہدخان آفریدی نے اپنی بیٹی کی تصویر احترام اور محبت سے بھرے جذباتی الفاظ کے ساتھ تصویر شیئر کی،تصویر میں دیکھا جاسکتا ہے کہ سابق کپتان اور ان کی صاحبزادی مسکرارہے ہیں اور بیٹی نے اپنے والد کے کندھے پر سر رکھا ہوا ہے۔شاہد آفریدی نے مائیکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر تصویر شیئرکرنے کے ساتھ ہی اپنے مداحوں کو یہ بھی بتادیا کہ میری پیاری بیٹی کا یوم پیدائش ہے۔تصویر کے ساتھ لکھے گئے کیپشن میں کہا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عنایتوں پر شکر گزار ہوں، یہ مجھ پر کرم ہی ہے کہ میری بیٹیاں، میرے اردگرد ہی موجود ہیں۔انہوں نے کیپشن میں لکھا کہ ’ہیپی برتھ ڈے، میری پیاری بیٹی‘۔

سٹار کرکٹر شاہد آفریدی کو بیٹی کی سالگرہ پر صارفین کی جانب سےمبارکباد اور نیک خواہشات کا سلسلہ جاری ہے۔

Happy Birthday meri pyari beti! I'm blessed to have my daughters around me. Thank you Allah for the blessings ♥️ pic.twitter.com/BQRQ7aUG0r