بارش نے پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ رکوا دیا لیکن آل راونڈر شکیب الحسن اس دوران گراونڈ میں کیا کرتے رہے ؟ سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل

ڈھاکہ (ڈیلی پاکستان آن لائن )بنگلادیش کے سٹار آل راؤنڈر شکیب الحسن کی بارش سے متاثرہ میچ کے دوران گراو¿نڈ میں بچوں کی طرح سلائیڈنگ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی۔

پاکستان اور بنگلا دیش کے درمیان ڈھاکا کے شیر بنگلا کرکٹ سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ کے تیسرے روز کا کھیل بھی بارش کے باعث تاخیر کا شکار ہے۔مسلسل بارش اور خراب موسم کے باعث دو روز میں صرف 63.2 اوورز کا کھیل ممکن ہو سکا اور پاکستان نے دو وکٹوں کے نقصان پر 188 رنز بنا رکھے ہیں۔

تاہم کھیل کے دوسرے روز جب بارش کے باعث میچ ختم کیا گیا تو شکیب الحسن نے گراو¿نڈ میں پچ کورز پر جمع پانی میں سلائیڈنگ کرتے ہوئے بچپن کی یاد تازہ کر دی۔سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شکیب الحسن ننگے پاو¿ں بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور ایک لمبی چھلانگ لگا کر وکٹوں پر رکھے کوورز پر سلائیڈ کرتے ہوئے کافی دور تک چلے جاتے ہیں۔

کچھ سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے شکیب الحسن کی ویڈیو کو پسند کیا جا رہا ہے جبکہ کچھ صارفین کا کہنا ہے کہ اس حرکت کی وجہ سے شکیب الحسن بخار اور سردی کی وجہ سے نیوزی کے دورے سے باہر ہو سکتے ہیں۔

Excitement when the play is officially called off for the day @Sah75official ???????? #BANvPAK pic.twitter.com/4ewyRqM23u