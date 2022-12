این آر او ون اور این آر او ٹو قوم کو مہنگے پڑے، عمران خان این آر او ون اور این آر او ٹو قوم کو مہنگے پڑے، عمران خان

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہاہے کہ این آر او ون اس قوم کو مہنگا پڑا،2خاندانوں کی لوٹ مار نے 10 سال میں قرض4 گنا بڑھا دیا.

اپنے ٹوئٹ میں عمران خان کا مزید کہناتھا کہ این آر او ٹو اس سے زیادہ شرمناک ہے،1100 ارب روپے کرپشن کیسز کو استثنیٰ دیا جا رہا ہے ، دن دیہاڑے ڈکیتی ۔

NRO 1 cost this nation dearly. The loot & plunder of these two crooked families & their associates increased our debt four times in ten years. NRO2 is even more shameful. Rs 1100 billion corruption cases are being given immunity. Daylight robbery! pic.twitter.com/rk4B8EKPYb

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) December 6, 2022