 چوروں نے چلتی ٹرین سے بالٹیاں بھر بھر کر تیل چوری کرلیا

نئی دہلی(مانیٹرنگ ڈیسک) بھارت کی ریاست بہار سے چوری کی ایسی حیران کن وارداتوں کی خبریں آتی رہتی ہیں کہ سن کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ حالیہ دنوں لوہے کا ہزاروں ٹن وزنی پل، ٹیلی کام ٹاور اور ایک پوری کی پوری سڑک چوری ہو جانے کی خبریں آئی تھیں اور اب بھارتی اخبار انڈیا ٹائمز کے مطابق وہاں چوروں نے چلتی ٹرین سے تیل چوری کر لیا ہے۔

ایک ویڈیو منظرعام پر آئی ہے جس میں چوروں کو چلتی ہوئی مال گاڑی سے تیل چوری کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ مال گاڑی آئل ٹینکر لے کر جا رہی تھی کہ ضلع پٹنہ میں ان ٹینکرز سے تیل چوری ہونے کی یہ واردات ہوئی۔ یہ ویڈیو ٹوئٹر ہینڈل @krishnakakanio8پر پوسٹ کی گئی ہے۔

