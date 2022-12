دوسرے ٹیسٹ میچ کیلئے انگلینڈ اور پاکستانی سکواڈ خصوصی طیارے سے ملتان پہنچ گئے 

ملتان ( ڈیلی پاکستان آن لائن ) راولپنڈی ٹیسٹ کے بعد دوسرے میچ کیلئے پاکستانی اور انگلش ٹیم کے سکواڈ خصوصی طیارے کے ذریعے ملتان پہنچ گئے ، ملتان میں دھند کے باعث فلائیٹ تین گھنٹے کی تاخیر کا شکار رہی ۔

دورہ پاکستان پر موجود انگلینڈ کی ٹیم اپنا دوسرا میچ 9 دسمبر سے پاکستان کے خلا ف ملتان کے میدان میں کھیلے گی ، مہمان ٹیم کو تین میچز کی سیریز میں 0-1 سے برتری حاصل ہے ۔ دونوں ٹیموں کو خصوصی طیارے کے ذریعے ملتان پہنچایا گیا ۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے دونوں ٹیموں کی آمد کی تصاویر سوشل میڈیا پر مداحوں کے ساتھ شیئر کیں ۔

???? Pakistan and England teams have arrived in Multan ahead of the second Test #PAKvENG | #UKSePK pic.twitter.com/mgBoGCFSZF