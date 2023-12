روسی صدر ولادیمیر پوتن سعودی عرب کے دورے پر ریاض پہنچ گئے

ریاض (ڈیلی پاکستان آن لائن)روسی صدر ولا دیمیر پوتن سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ شاہی محل پہنچنے پر سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے معزز مہمان کا شاندار استقبال کیا۔

اس سے قبل سعودی میڈیا کے مطابق ریاض کے کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر شہزادہ فیصل بن بندر بن عبدالعزیز اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر مساعد بن محمد العیبان نے ان کا خیرمقدم کیا۔

