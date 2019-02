سپرائٹ کا پاکستان سپر لیگ کی4 ٹیموں کے ساتھ تاریخی اشتراک سپرائٹ کا پاکستان سپر لیگ کی4 ٹیموں کے ساتھ تاریخی اشتراک

لاہور(پ ر) سپرائٹ جس کا مطلب لیموں کے رس کے فلیور کا سوفٹ ڈرنک ہے نے اپنے پیاس کو بھجانے والے فلیور کے ساتھ پاکستان سپر لیگ کی چار ٹیموں کراچی کنگز، کوئٹہ گلیڈیٹرز ، اسلام آباد یونائٹیڈ اور پشاور زلمی کے ساتھ اشتراک کیا ہے۔ پاکستان سپر لیگ جو کہ 14 فروری سے 17 مارچ 2019 تک ہونے جا رہا ہے میں کل 34 میچز ہونگے جس میں سے 8 میچز پاکستان میں کھیلے جائیں گے۔ یہ اس تاریخی شراکت داری کی پریس کانفرس کراچی میں ہوئی اس تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا جس کے بعد کوک سٹوڈیو کی طرف سے قومی ترانہ پڑھا گیا۔ اس تقریب کی ہوسٹ انوشے اشرف تھیں جس کے بعد عباس ارسلان مارکیٹنگ ڈائریکٹر کوکا کولا پاکستان اور افغانستان، اسلام آباد یونائٹیڈ کے شعیب نوید، پشاور زلمی کے ظہیر عباس اور کراچی کنگز کے وسیم اکرم اور طارق وصی، کوئٹہ گلیڈیٹرز کے ندیم عمر اور جنرل منیجر کوکا کولا پاکستان اور افغانستان رضوان یو خان نے میڈیا سے خطاب کیا۔ جنہوں نے کوکا کولا کے متعلق اور سپورٹس کے متعلق بتایا کہ کوکا کولا کا مقصد پاکستان میں نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس تقریب میں سپرائٹ اور سپورٹس اینکر زینب عباس بھی موجود تھیں۔

پاکستان سپر لیگ 2019 کی چار ٹیموں کے ساتھ اشتراک سے کوکا کولا کا مقصد کھیل کی سرگرمیوں کو اجاگر کر کے نوجوانوں کے دلوں میں اسکی امنگ پید ا کی جا سکے۔ جنرل منیجر کوکا کولا پاکستان اور افغانستان ریجن رضوان یو خان نے بتایا کہ " پاکستانی شناخت اور ثقافت کے ساتھ لوگوں کا لگاؤ اور جذبات کرکٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ اس شراکت داری کے بعد بڑی واضح حد تک یہ با ت کی جاسکتی ہے کہ اس کے ذریعے پاکستان کا Soft Image سامنے آئے گا" ۔

کو کاکولا نے ہر اس میدان میں بڑ ھ چڑھ کر حصہ لیا ہے ۔ جس میں نوجوان منسلک ہوں اور جس میں ان کی ترقی کے مواقع ہوں ۔ چاہے وہ کھیل ہو، موسیقی ہویا تعلیم۔کوکا کولا ملک میں نوجوانوں کی طاقت پر یقین رکھتی ہے ۔کرکٹ پاکستان کا ناصرف پسند یدہ کھیل ہے بلکہ نو جوانوں کیلئے اپنی بات منوانے کا ایک پلیٹ فارم بھی ہے جو ان کو سماجی اور ثقافتی حدوں سے بالا ہو کر جوڑتی ہے ۔

پاکستان سپر لیگ پاکستان میں کرکٹ کی بہتری کیلئے سب سے بڑا پلیٹ فارم بن چکا ہے ۔اس نے بہت سے پاکستانی کرکٹ سٹارز کے خوابوں کو تعبیر دی ہے اور بین الاقوامی طور پر پاکستانی کرکٹ کے امیج کو بہتر کیا ہے ۔سپرائٹ اس سا ل کی پاکستا ن سپر لیگ کو اس کے فینز کے لئے زیا دہ پر جوش بنانے کا وعد ہ کرتی ہے کہ وہ زیادہ موثر انداز میں اس سے جڑے رہینگے اور پوری دنیا میں اس کے فینز میں اضافہ ہو گا۔

کمپنی کے متعلق

کوکا کولا کمپنی مکمل طور پر مشروبات بنانے والی کمپنی ہے جو 200 سے زیادہ ممالک اور علاقوں میں اپنے پانچ سو برانڈز مہیا کر رہی ہے۔ کوکا کولا کی کمپنی برانڈز کے علاوہ ہمارے پورٹ فولیو میں بین الاقوامی مشروبات AdeS soy-based مشروبات، Ayataka green tea، Costa coffee، Dasani Waters، Del Valle juices and nectars، Fanta، Georgia coffee، Gold Peak teas and coffees، Honest Tea، Innocent smoothies and juices، شامل ہیں منٹوں میں تیار ہونے والے جوس طاقت والے سپورٹس ڈرنکس سادہ جوس اور صاف پانی، سپرائٹ، وٹامن پانی اور زیکو کوکونٹ پانی شامل ہیں۔ ہم تیزی سے اپنے پورٹ فولیو کو اپنے برانڈز میں شوگر کی مقدار کو کم کر کے تبدیل کر کے مارکیٹ میں نئے پراڈکٹس لا رہے ہیں۔ ہم ماحولیاتی اثرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو پانی کو صاف کر کے اور ری سائیکلنگ کو پروموٹ کر کے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہم اپنے بوٹلنگ شراکت داروں کے ساتھ مل کر سات لاکھ افراد کو روزگار مہیا کر رہے ہیں جس سے بین الاقوامی طور پر مقامی سطح پر ان کو اپنی حالات زندگی بہتر کرنے کا موقع ملتا ہے۔

