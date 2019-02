جازکیش نے 50 لاکھ فعال موبائل اکاؤنٹ صارفین کا سنگ میل عبور کر لیا جازکیش نے 50 لاکھ فعال موبائل اکاؤنٹ صارفین کا سنگ میل عبور کر لیا

لاہور(پ ر)پاکستان کی معروف موبائل فنانشل سروس جاز کیشن نے ماہانہ پچاس لاکھ فعال موبائل اکاؤنٹ صارفین(1) کا سنگ میل عبور کر لیا ۔ یہ پیش رفت پاکستان میں تیزی سے فروغ پاتی ہوئی مالی شمولیت اور معاشی مواقوں میں اضافے کی نشاندہی کر تی ہے ۔ صارفین کے اعتماد کے باعث 2018میں جاز کیش کے ذریعہ 1کھرب روپے کی 0.5ارب ٹرانزیکشنزکی گئیں۔ کمپنی نے 2017کی 59فیصدترقی کے مقابلے میں گزشتہ سال ٹرانزیکشنز کے ذریعہ 75فیصدترقی حاصل کی ۔ جاز کیش کے پچاس لاکھ صارفین مکمل ہونے کے موقع پر سی ای او، جاز -عامر ابراہیم نے اپنے خیالا ت کا اظہار کرتے ہوئے کہا " پاکستان میں جدید ٹیکنالوجی کو اپنانے کی بہترین صلاحیت موجود ہے اور اس ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی رفتار ہماری توقع سے بھی بڑھ کر ہے ۔ جاز کیش نہ صرف ایک موبائل اکاؤنٹ بلکہ صارفین کی مالی ضروریات کو پورا کرنے کا ایک اہم ذریعہ ہے ۔ "جاز کیش نے گزشتہ چھ ماہ کے دورن اپنے صارفین کے لیے موبائل اپلیکیشن کو اپ گریڈ کیا جس سے Android اور iOSصارفین کے لیے موبائل اکاؤنٹ رجسٹریشن انتہائی آسان ہوگئی ہے ۔ کسی بھی موبائل نیٹ ورک سے تعلق رکھنے والے صارفین اب صرف چند منٹ میں موبائل ایپ پر اپنا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں ۔ جاز کیش موبائل ایپ صارفین کو بر وقت کیو آرپے منٹ پاسپورٹ ادائیگی اور ٹکٹنگ جیسی سروسز فراہم کرتی ہے ۔

Jazzکے چیف ڈیجیٹل آفیسر -عامر اعجاز نے اس کامیابی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا " JazzCashمسلسل اپنی سروسز میں بہتری اور جدت کے ذریعہ صارفین کی ادائیگی سے متعلق ضروریات کو بلاروکاوٹ آسانی فراہم کر رہا ہے ۔ ماہانہ پچاس لاکھ فعال صارفین کا یہ کامیاب سنگ میل اور مسلسل ترقی صارفین کا JazzCashکی سروسز پر اعتماد اور مقبولیت کو ظاہر کر تا ہے ۔ "

سال 2018کے دوران JazzCashنے موبائل اکاؤنٹ صارفین کے لیے EMV (chip-based) VISA Debit Cardبھی متعارف کروایا جو کہ اس وقت مارکیٹ کا سب سے محفوظ کارڈ ہے ۔یہ کارڈ ملک بھر میں 50,000سے زائد مرچنٹس کی سروسز اور کسی بھی ATMپر رقم نکلوانے کی سہولت فراہم کرتا ہے ۔

JazzCash موبائل اکاؤنٹ تمام پاکستانیوں کو ڈیجیٹل مالیاتی خدمات فراہم کرنے میں تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ ایک آسان یو ایس ایس ڈی انٹرفیس اور موبائل اپلی کیشن iOS اورAndroid ڈیوائسز کے لئے دستیاب ہے، صارفین کے اکاؤنٹس کو ملک بھر میں ہر وقت رسائی حاصل ہے جو75,000 سے زائدJazzCashایجنٹ کے ذریعہ اپنی رقم جمع یہ نکلوا سکتے ہیں۔ JazzCash پراڈکٹس صارفین کی تمام بنیادی مالیاتی ضروریات پورا کرتی ہیں جس میں، پیسے کی منتقلی، بل ادائیگی، موبائل ٹاپ اپ، بچت، انشورنس اوراے ٹی ایم کارڈ کے ساتھ ساتھ مختلف ادائیگی سروسز شامل ہیں۔

