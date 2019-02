کشمیریوں کی بہادری سے ظلم کی اندھیری اور طویل رات ختم ہوگی، ملیحہ لودھی

نیویارک(ڈیلی پاکستان آن لائن) اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی کا کہنا ہے کہ کشمیری قابض بھارت کے خلاف تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیریوں کی بہادری سے ظلم کی اندھیری اور طویل رات ختم ہوگی۔

تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ میں پاکستان کی مستقل مندوب ملیحہ لودھی نے نیویارک میں یوم کشمیر کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیریوں نے دکھا دیا جو سچ ہے وہ ہے۔انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے قابض بھارت کی حقائق کچلنے کی کوششوں کو ناکام بنا دیا۔ ہمارے لیے ہر دن کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کا دن ہے۔

ملیحہ لودھی کا کہنا تھا کہ کشمیری قابض بھارت کے خلاف تاریخی جدوجہد کر رہے ہیں، کشمیریوں کی بہادری سے ظلم کی اندھیری اور طویل رات ختم ہوگی۔انہوں نے کہا کہ کشمیر کبھی بھی بھارت کا حصہ نہیں رہا، بھارت سچائی کو چھپانے میں ناکامی پر بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔

خیال رہے کہ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے کل ملک بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا گیا۔ اس دن لائن آف کنٹرول پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر بنانے کے ساتھ اقوام متحدہ کے دفتر میں یادداشت بھی پیش کی گئی۔

Speaking at our event to mark #KashmirSolidarityDay I said “The brave people of Kashmir have shown that ‘Right is Might’ and defeated the notion of Might is Right in occupied Jammu and Kashmir “ pic.twitter.com/ettPfPM9lV